Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para refrescarte los oídos!

A Dónde Van (Official Music Video)- Sebastián Yatra, Álvaro Díaz



¿“A Dónde Van”? Pues a ver el nuevo music video de Sebastián Yatra. Nuestro Uforia Artist Of The Month, estrena el tan anticipado video musical de su más reciente sencillo junto a Álvaro Díaz. Con un sexy y flirty concept, este par nos lleva a través de una noche de rumba en la cuál demuestran a dónde van a parar todos esos besos que esa persona no les supo aceptar. Este temazo está dándole vuelta al mundo y tú no te lo puedes perder.









Callada- Gerardo Ortiz



¡No podrás quedarte callad@ al escuchar esta canción! Gerardo Ortiz lanza su nuevo sencillo

“Callada”, el cuál forma parte de su más reciente disco “Más Caro Que Ayer”. Esta canción romántica trae un concepto de desamor que muestra la decepción que le ha causado alguien especial, mientras la impulsa a que sea honesta y que no se quede callada con lo que de verdad siente. Escrita junto al famoso Jerry Damara, es un must para el playlist.





Una Niña Inútil (EP)- Cazzu



¡WOW, este EP es justo lo que necesitábamos! Directamente desde Argentina, Cazzu nos sorprende con el lanzamiento de su mini álbum, “Una Niña Inútil”. Conformado de 7 canciones escritas durante la cuarentena, Cazzu busca crear música nueva con sonidos soul y r&b para regalarnos the perfect songs to vibe out and chill. Su focus track, “Miedo”, trae un sensual music video, que te subirá la temperatura.









Beso – CNCO



¿Qué mejor surprise que CNCO dropping new music? Tras días de sorprender a sus fans con un teaser de la canción, el grupo anunció minutos antes de la medianoche el lanzamiento de su tema, “Beso”. Con casi dos años in the making y después de muchos cambios, lograron crear un HIT fuera de este mundo. Mediante su ritmo pegajoso y sus líricas coquetas, this song te provocará portarte un poco indecente con la persona que te gusta.





La Luz- Thalía, Myke Towers



¡Que “LA LUZ” se apague, pero que la música no pare! Thalía junto a Myke Towers nos traen un collab que está on fire y que nos hará querer bailar toda la noche. El tema producido por Tainy, presenta un sonido innovador para la cantante, en el cuál han logrado crear la fusión perfecta entre ambos artistas. Este lanzamiento, es el primer sencillo de su próximo álbum, dándole a sus fanáticos un vistazo a lo que esta por venir.





Los Chulitos (Álbum)- De La Ghetto



¡Este álbum está bien CHULO! De La Ghetto viene a revolucionar todas las plataformas con su disco, “Los Chulitos”. Compuesto de 19 canciones, incluyendo sus hits “Selfie” y “Feka”, este chulito trae música nueva que te pondrá en mood de party. Con el término “chulito”, busca implementar un estilo de vida, de no solo verse bien, pero sentirse bien con si mismo. Invitando a sus amigos, ha creado su propio “Chuligang” para formar parte de este proyecto y movimiento.









“El Amor De Tu Vida”- Carin León, Tony Meléndez



¡Dedícasela a ese amor prohibido! Carin León, se juntó con el pionero del Regional Mexicano, Tony Meléndez, para crear un dueto espectacular. Estos dos grandes vienen a cantar esta composición de Carin, que se trata sobre el sufrimiento de enamorarse de una mujer que ya tiene dueño. Preguntándole a esa persona qué título les pone cuando habla acerca de ellos con sus amigas. Es perfecta para desahogar el despecho.









Mar Adentro- Carlos Rivera



Another week, another banger! Carlos Rivera debuta su cuarto tema de su proyecto, “Si Fuera Mía”. Esta week presenta su versión del exitazo, “Mar Adentro”, de su amigo e influencia musical, Tommy Torres. Poniéndole su spin y magic touch, ha convertido este hit en un acústico que hace que sus poéticas líricas sobresalten y brillen aun más. Su melódica voz, acompañada de la guitarra, hará que te enamores de este tema.









Elegí (Remix)- Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Tavárez, Anuel AA, Dimelo Flow, Farruko, Justin Quiles y Sech



¿Quién se iba a imaginar que este hit podría ser aún más ícono? Rauw Alejandro, Dalex y Lenny Tavárez just raised the bar even higher al crear esta excepcional colaboración con 5 de los artistas más TOP del mundo urbano. Mezclando el sonido único de cada uno con sus flow incomparables, este tema transciende un nuevo nivel musical that will blow everyone’s minds. El video musical resalta el lado romántico y sensual de cada uno.





Coco- Elena Rose



¡Si no le das play a ese temazo, te va a llevar el “COCO”! Elena Rose, lanza su cuarto sencillo con el cuál busca celebrar y elevar las voces de la comunidad latina LGBTQI, motivándolos a cumplir sus deseos, aunque signifique romper las normas de la sociedad. Presentándonos un ritmo diferente e innovador, este hit viene con uá flow para bailar y liberar todas esas preocupaciones. ¡Definitivamente, no hay nada que Elena Rose can’t do!





Aruba- Carlos Arroyo, Farruko



¡Alístate, porque esta temazo te llevará en un viaje refrescante por “Aruba”! El NBA All-Star player, Carlos Arroyo, estrena su nuevo sencillo en colaboración con Farruko. Con un dembow suave y fresco, nos llenan de tropical vibes que transmiten alegría, pero a la misma vez nos relaja como si estuviéramos en una playa. Su colorido y divertido video musical, hace que este hit sea un SLAM DUNK.





New Artist Alert!



Fulana-Yari

¡Meet la reina de Black Diamond Music, Yari! Nacida en Puerto Rico, esta artista on the rise viene respaldada de dos grandes de la música, Nomar Ayala (hermano de Daddy Yankee) y Carlos Cordero. Presentando su primer sencillo, “Fulana”, trae un flow contagioso y refrescante con líricas que demuestran que ella solo quiere divertirse en su soltería y no necesita a nadie. ¡Definitivamente, la tienes que escuchar!