Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para olvidar el estrés!

Libra (Álbum)- Lali

Tan Enamorados- CNCO

This song will give you a “Déjà Vú”! Los heartthrobs de CNCO nos llevan down memory lane con el estreno de su versión del tema, “Tan Enamorados”, de Ricardo Montaner. Este estreno es el primer sencillo del upcoming album de la banda, con el cual le rinden homenaje a éxitos latinos que han marcado historia. Reinventándola a su manera, le han dado un spin nuevo y refrescante a la canción, que sin duda hará que muchos se enamoren de ella.

Afrodisíaco (Álbum)- Rauw Alejandro

Me Vale- Chiquis



¡Chiquis vino a demostrarle a los haters que no le importa NADA! Convirtiendo el hit de los 90’s de Maná, “Me Vale”, en una cumbia pop al estilo 100% ella, esta queen le canta a todos los que la critican y les dice que no le importa lo que digan y que sigan hablando todo lo que quieran. En su music video, vemos como se divierte con sus friends because no one can bring her down. Al final, nos sorprende con una divertida appearance de Larry Hernández.