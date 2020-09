Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para comenzar el weekend!

Yo Soy Nata (Álbum)- Natanael Cano

¡Arriba los corridos tumbados viejones! Esta week, Natanael Cano, sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Yo Soy Nata”. Revolucionando el género regional mexicano, este disco viene compuesto de 10 canciones y cuenta con las colaboraciones de sus amigos, Ovi y Tyan G. Tema tras tema, te darás cuenta porqué Natanael se ha convertido uno de los líderes de este movimiento. ¡Escúchalo con toda tu clika!



Don Don- Daddy Yankee, Anuel AA, Kendo Kaponi

¡A ellos nadie les quita el sueño y por eso roncan! Tras weeks de confirmar este junte vía sus redes sociales, por fin podemos escuchar el tremendo banger que estos grandes han creado. Con su flow único e inigualable, este tema te pondrá a bailar. Este lanzamiento es solamente el comienzo de muchos nuevos proyectos que tiene preparado el Big Boss, incluyendo el release de su primer álbum después de 8 años.

Prendemos- Haze, Jhay Cortez, Lunay,

¡Este collab viene a prender tu playlist! El productor Haze y los talentosos, Jhay Cortez y Lunay, han venido a encender todas las plataformas con su new single, “Prendemos”. Fusionando las voces de ambos con un ritmo pegajoso, han creado un dembow que está que arde. Al escucharla, te hará extrañar a alguien que hace tiempo no ves y que no todavía no olvidas. ¿Prendieron o no prendieron?

De México (EP)- Reik

¡Viva México! Reik, viene a honrar a su país natal y a brindarle homenaje a los íconos de la música mexicana con este nuevo EP. “De México” consiste en seis covers de temas legendarios como “Estos Celos” de Vicente Fernández y “Háblame De Ti” de Banda MS, a los cuales le han puesto un toque acústico para darles un nuevo sonido al estilo Reik. Sus versiones definitivamente te dejarán mind blown.

Swaggy- Alex Rose, Arcángel

¡Este combo está bien “SWAGGY”! Alex Rose y Arcángel, lanzan su nuevo banger, para que siempre andes con los oídos fresh. Con un ritmo trap y full of swag, estos dos grandes de la música nos cantan sobre cómo muchos los envidian por su flow y por todo el éxito que han logrado en la industria. Definitivamente, esta colaboración nos demuestra que no hay nada que estos dos no puedan hacer.

Next- Ivy Queen

The QUEEN is back and BETTER than ever! Como es de esperarse, Ivy Queen, viene a llenarnos de su girl boss vibes con su new hit. Esta canción habla sobre empoderamiento y decirle “NEXT”, a todo eso que no suma. En su video musical, podemos observar el uso del “tiburón” con el cuál simboliza la búsqueda de superación y la valentía para dejar una relación que ya no funciona. ¡No vas a querer dejar de escucharla!



Laberinto- Cauty

¡Cauty lanza una canción que te llegará hasta lo más profundo del alma! Titulada, “Laberinto”, este tema shines light on mental health and the inner struggles que muchos enfrentan día a día. Sus powerful lyrics, describen lo que sucede cuando sientes que estás atrapado en un laberinto sin salida con tus problemas. A través de su video, envía un mensaje de que, si estás pasando por momentos difíciles, busca ayuda porque siempre habrá alguien que está dispuesto ha ayudarte.



Guárdame Esta Noche (Álbum)- El Fantasma

¡Guarda esta noche para escuchar este álbum on repeat! El Fantasma, viene con todo el power esta semana con el lanzamiento de su nueva producción. Este disco trae 11 composiciones nuevas y está lleno de pura música banda. Su focus track titulado igual que el álbum, “Guárdame Esta Noche”, fue compuesta por el exitoso Joss Favela y se trata sobre pedirle a esa persona especial que te guarde una noche para estar juntos.



Idiota- JD Pantoja

¡De México pa’l mundo! El cantante e influencer, JD Pantoja, estrena su new single, “Idiota”. Con un romantic flow mezclado con líricas sentimentales, este temazo se trata sobre estar como un idiota escribiéndole a esa persona que perdiste, mientras intentas remediar todo lo que pasó en la relación. En su video musical, podemos visualizar aún más su mensaje principal y si prestas atención, podrás ver un special appearance de Kimberly Loiza.



Lo Peor Que Me Pasó- Neto Bernal

¡Lo peor que te va a pasar es no tener este temazo en tu playlist! Neto Bernal presenta la canción perfecta para desahogar el despecho. “Lo Peor Que Me Pasó”, se trata sobre expresarle tus sentimientos a esa persona que te rompió el corazón, explicándole que tu peor error fue que le entregaste todo, cuando ella no valía nada. Al escucharla, sin duda te darán ganas de cantarla a todo pulmón.

Jalapeño (Remix)- Amenazzy, Myke Towers, Wiz Khalifa

¡Este junte está picante! Amenazzy en colaboración de Myke Towers y Wiz Khalifa vienen a romper barreras culturales con el remix del tema “Jalapeño”. Estrenando un sonido nuevo e innovador, estos tres talentosos artistas vienen ha demostrar que empezaron desde abajo y ahora están arriba. En su music video, los vemos rodeados de diamantes y joyas, demostrando lo que han obtenido tras todo el hard work que han puesto para llegar a donde están.

9amor- Gala Brie, Jaison Neutra

¡Música que transmite paz! La peruana-brasileña Gala Brie y el colombiano Jaison Neutra se juntaron para traernos una canción que es poesía para los oídos. “9amor”, está compuesto de una melodía que refleja sonidos bossa nova y indie pop, con lo que crean un ritmo que te pone en mood relax. Sus letras hablan sobre una relación que está cambiando y que todo fuera más fácil si esa persona hubiera dicho lo que estaba pasando. ¡Es un must para escuchar!

Uforia Debut:

La Coleccionista- Micaela Salaverry

¡Vas agregar esta song a tu colección de canciones favoritas! La peruana cantante del indie-pop funk, Micaela Salaverry, debuta su tema, “La Coleccionista”. Este sencillo se trata sobre la vida de una mujer quién se dedica a coleccionar sentimientos, recuerdos o personas y comienza a enamorarse de ellos. El video musical grabado en casa, cuenta con la participación de sus amigos quienes se filmaron enseñando objetos sentimentales que ellos coleccionan.

New Artist- Puesto Pa’ Ti Bien Chill- Inti y Vicente

¡Inti y Vicente te vienen a poner en mood bien “chill”! Meet the rising pop-urban dúo originario de Perú, que se han convertido en el primer dúo independiente de su país en alcanzar TOP 50 viral en 14 países. Firmados bajo Rebeleon Ent., lanzan su nuevo tema “Puesto Pa’ Ti Bien Chill”, con el cuál invitan a sus enamoradas a pasar una noche chill con ellos, sin tener que salir a rumbear. Escúchala aquí: https://umle.lnk.to/BienChill

Otros:

El Equipo del Búho- Miguel Comando, Luis R Conriquez

Ferxxo x Ñejo- Feid, Ñejo

Morir Juntos- Corina Smith, Lenny Tavárez

Fe- Nacho, Los Fantásticos Band

Cosas de Novios (Remix)- Matt Hunter, Jay Blessings

THC (Acústico)- Joey Montana, Yera

Ay Ay Ay! (Versión Deluxe Álbum)- Christian Nodal

Benditos 80’s (Álbum)- Banda Los Sebastianes https://www.youtube.com/watch?v=N_7cRLo_b4k

¿Qué Haría Sin Ti?- Jay Sánchez

Soy Buen Piloto- Martin Marquez

Tik Tok- Brytiago

