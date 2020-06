Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para cerrar el mes con broche de oro!

3 AM (EP)- Dalex



¡Dalex came through con música nueva y refrescante para nuestros oídos! Deleitándonos con su nuevo proyecto “3 AM”, este puertorriqueño nos muestra en lo que ha estado trabajando durante la cuarentena. Conformado de seis canciones, este EP esta basado 100% en música R&B, dejando a un lado el reggaetón y el trap con el cuál muchos los conocen. Al escucharlo te darán ganas de vibe and chill hasta la madrugada.









Algo Mágico- Rauw Alejandro



¡Esta canción definitivamente es ALGO MÁGICO! Rauw Alejandro nos sigue demostrando su versatilidad como artista y how he nails it every single time. Con un funk beat que se mezcla con su inigualable urban flow, este sencillo nos demuestra el lado romántico de Rauw, donde le confiesa a esa persona que le gusta, que quiere que esto dure para siempre. Con su super cool music video, logra contar la historia al estilo anime.









Porfa (Remix)- Feid, J Quiles, Nicky Jam, Maluma, Sech, J Balvin



¡Así como suena, Feid just dropped el remix de su temazo “Porfa” y está que arde! Juntando a seis de los más grandes de la música, este collab ha venido a hacer historia. Con sonidos musicales diferentes, cada uno puso su flow único, haciendo que el producto final supere todas las expectativas. Te pedimos que “porfa” escuches esta song porque te va a encantar.









TQ Y YA- Danna Paola



¡Amor es amor y que nadie se meta! Danna Paola nos trae su nuevo anthem “TQ Y YA” en dedicación a la comunidad LGBTQ+. Mediante esta canción le envia un mensaje al mundo que nunca dejen que la sociedad les diga a quién deben amar porque al final el amor es amor sin importar lo que piensen los demás. Con su colorido video musical, podemos admirar su powerful and inspirational message que nos demuestra que LOVE ALWAYS WINS.









Dime Cuantas Veces (Remix)- Micro TDH, Rels B, J Quiles, Lenny Tavarez



¿Dime cuantas veces escucharás este remix on repeat? J Quiles y Lenny Tavarez, se sumaron a ponerle un twist inesperado al hit “Dime Cuantas Veces” de Micro TDH en colaboración junto a Rels B. Con un beat de full reggaetón, esta new track es completamente diferente a la original. El tema se basa en una relación toxica que, a pesar de todos los problemas, hacen lo posible por seguir juntos porque no pueden vivir el uno sin el otro.









Cielo- Manuel Medrano, Nile Rodgers



¡Este tema te llevará hasta las nubes con lo BUENO que esta! Manuel Medrano junto a el reconocido guitarrista y compositor americano, Nile Rodgers, debutan su sencillo “Cielo”. Esta love song con ritmos pop-funk, es una declaración de amor hacia alguien que te enamora locamente desde el primer instante que lo ves. Compuesta durante la cuarentena a distancias, esta colaboración es simplemente perfecta.









Pa’ Morir Se Nace (Remix)- Pacho El Antifeka, Wisin, Farruko, Juanka, Cosculluela



¡Cinco grandes del reggaetón se juntaron para traernos un tema legendario! Pacho El Antifeka en colaboración con Wisin, Farruko, Juanka y Cosculluela vienen a llenar este remix con diferentes estilos y sonidos, convirtiendo el tema un double HIT. Con sus powerful lyrics nos relatan cómo siempre le piden a Dios que los proteja en este mundo peligroso donde existe gente mala y envidiosa que les quieren hacer daño.









Sauce Boyz Care Package (Deluxe Álbum Edition) -Eladio Carrión



¡If this week couldn’t get any better, Eladio Carrión les trae un tremendo regalo a TODOS sus fans! Agradecido con todo el apoyo que le han brindado, los ha venido a sorprender con la deluxe edition de su primer y exitoso álbum “Sauce Boyz”. La idea que nace durante la cuarentena después de componer un freestyle, viene con el propósito de ayudar a sus seguidores a relajarse, disfrutar y compartir durante estos momentos.









DUALITY (EP)- Tatiana Hazel



¡This Indie-pop queen ha llegado a sprinkle us with some love and equality! La Mexican-American, Tatiana Hazel, nos trae su EP “DUALITY” en honor a la comunidad LGBTQ+ y en apoyo a Black Trans Women. A través de su música y sus acciones, quiere ayudar a este movimiento a seguir adelante. Definitivamente, sus canciones te llenarán de empoderamiento y positivismo. Es un must para el playlist.









De Vez En Cuando- Marissa Mur



¡Prepárate porque Marissa Mur te hará sentir maripositas en el estómago con su nuevo tema! Fusionando el pop latino con sonidos brasileños, esta mexicana ha venido a deleitarnos con una canción de amor que es versátil y refrescante para nuestros odios. Endulzándonos el corazón, nos relata sobre la primera etapa de amor cuando quieres disfrutar al máximo de esa nueva persona. Te darán ganas de enamorarte.









UFORIA DEBUT





Triste Como Yo- Alaina Castillo



¡Alaina Castillo definitely knows how to tap into our emotions! Su nuevo tema, “Triste Como Yo”, es una Pop/R&B soulful song que habla sobre las emociones encontradas que muchos sentimos durante momentos tristes y obscuros. Alaina a través de sus letras les hace entender a las personas que no están solos porque ella entiende perfectamente lo que están sintiendo. Hará que muchos que están tristes como ella se sientan identificados.