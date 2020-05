Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Get ready porque New Music Friday has arrived!

Que Maldición- Banda MS, Snoop Dog



¡Que mejor manera de empezar New Music Friday que con this ground breaking colaboración! Banda Ms y Snoop Dog se juntaron para hacer historia tras unir dos géneros y sonidos musicales como nunca antes lo habíamos escuchado. Creando un beat regional mexicano con un urban hip hop twist estos artistas son un ejemplo para demostrar que para la música no existe ni barreras ni limites.









PAM- Justin Quiles, El Alfa, Daddy Yankee



There is only one word to describe this collab: H-O-T! Que gran sorpresa que nos han dado estos 3 íconos de la música al lanzar este sencillo que está que quema. Combinando el reggaetón de Puerto Rico y el dembow dominicano, han logrado crear un beat pegajoso. Y el video musical no se queda atrás. ¡We are definitely living por este junte!









Lo Siento Mucho (Versión Mariachi)- Río Roma, Thalía



¡De Ballada Pop a Mariachi, esta canción se puso a THOUSAND times better! Si ya te había llegado al corazón la versión original, esta te pondrá a querer cantarla a todo pulmón. Río Roma y Thalía nos demuestran su talento y versatilidad al traernos una new versión de su hit “Lo Siento Mucho”. Con sus letras profundas te inspirarán a valorarte y dejar a esas personas que amas, pero te siguen lastimando.









Girasoles- Luis Fonsi



¡El Luis Fonsi romántico is back! Con una balada que trae un powerful message ha venido a darnos un poco de esperanza y fortaleza durante estos momentos. Con sus líricas que dicen que “los girasoles no dejan de girar”, el promete que, aunque el mundo se encuentra en chaos pronto todo pasará. Y que una tormenta puede hacerte florecer y convertirte en una mejor versión de ti. ¡Mantén la mente positiva!









Quiéreme Mientras Se Pueda- Manuel Turizo



¡Esta canción es definitivamente una poesía! Manuel Turizo mediante su nuevo sencillo, ha venido a llenarnos de muchísimas emociones y hacernos reflexionar sobre las cosas importantes en la vida durante momentos difíciles. Incluyendo clips de su familia, su novia, e incluso de muchos de sus fans en su video musical, nos hace entender que en esta vida pasajera hay que querer a nuestros seres queridos mientras se pueda.









Cómo Suena El Piano (Remix)- Arthur Hanlon, Orishas, Lunay



¡Cómo suena el piano te va a hacer bailar! Un junte inesperado, pero totally worth the surprise. El pianista Arthur Hanlon y el grupo de hip hop Cubano Orishas se juntaron con el cantante del género urbano Lunay, para ponerle un urban twist a su canción original. Fusionando los 3 sonidos únicos de cada artista, lograron crear la química perfecta creando un tema refrescante y diferente a los demás. ¡No la vas a querer dejar de escuchar!









No Pidamos Perdón- Andrés Cuervo, Fanny Lu



¡No pidas perdón por escuchar this song over and over again! Con un video que te hará sentir como si estuvieras en un cuento, Andrés Cuervo junto a Fanny Lu vienen con una canción llena de amor y de segundas oportunidades. Cantándole a todas esas personas quienes se reencuentran con un amor del pasado e intentan mejorar la historia para obtener un final feliz. Pon el reloj desde cero porque lo que fue, ya pasó.









Traigo Sal- Banda Los Sebastianes



¡Si tienes mala suerte en el amor, this song is made for you! La Banda Los Sebastianes nos traen un tema dedicado para esas personas que su vida amorosa está salada y lastimosamente siempre termina en despecho y malos recuerdos. Así que la solución perfecta para ellos es salir a tomar y desahogar las penas. Si te sientes identificados, te invitamos a cantar esta canción a todo volumen para sacar el despecho que llevas por dentro.









Goteo- Paloma Mami



¡Paloma Mami didn’t have to go THAT hard on this new banger! “Goteo” traducción de la palabra “Drip” en inglés, significa el tener un estilo brutal, y todos los que conocen a Paloma Mami saben que she is always fly from head to toe. En su increíble video musical, podemos ver como se convierte un video game character que derrota a todos sus contrincantes, demostrando how she’s always on top.









Hay Días- Santiago Cruz



¡Que increíble canción y video musical! Santiago Cruz nos trae un tema que nos hará sentirnos identificados a todos. Aunque durante los tiempos difíciles intentamos mantener la calma y la fe, hay días en lo que sentimos que no podemos más, y es en esos días que queremos que esa persona especial no nos suelte. El video musical, filmado en cuarentena con ayuda de sus hijos, te hará morir de risa con sus ocurrencias.









La Nota- Ecko, Juanka, Cauty



¡Directamente desde Argentina y Puerto Rico, este junte vale oro! Ecko, Juanka y Cauty han colaborado para traernos un tema que no importa donde lo pongan, te hará querer bailar hasta abajo. Mezclando el flow individual de estos 3 artistas, sin duda alguna podremos apreciar cómo sus voces y sus talentos se fusionan para crear un banger que no es igual a ninguna otra. ¡Ha falta de club, toca bailar en la casita!









New Artist Alert:

Sandunga- Elena Rose

Hoy vamos a olvidarnos de todo, escuchando este tema. Elena Rose, quien ha tenido una exitosa carrera como compositora para cantantes como CNCO y Becky G, hace hoy su debut como cantante con su primer sencillo “Sandunga”. Con un vibe urbano y divertido, esta song te pondrá de buen humor cuando la escuches y seguro que no te la sacarás de la cabeza. ¡Un must para check it out!







De Ti No Quiero Nada- Rubén Salazar

¡De compositor a cantante! Conoce a Rubén Salazar, uno de los compositores más solicitados del género regional que hoy debuta su segundo sencillo “De Ti No Quiero Nada”. Con su gran voz e increíble sonido musical, este Sinaloense le trae un mensaje a esa persona que lo traicionó y de quien él ya no quiere nada. Get ready porque Rubén Salazar ha venido a probar que he is the FULL package.