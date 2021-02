Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Febrero llega con música que te va a enamorar!

Adiós- Sebastián Yatra



¡Aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós! Así nos canta Sebastián Yatra en su nueva heartfelt song. De la mano de una composición sombría y sentimental, el colombiano nos habla sobre esas despedidas que, aunque sabes que te tienes que ir, a la vez quisieras poder quedarte. Tras un año difícil donde muchos tuvieron que decirles adiós a personas importantes en sus vidas, estas letras profundas harán que muchos se sientan identificados.





Los Legendarios 001 (Álbum)- Wisin, Los Legendarios



This album is LEGENDARY! El ícono del reggaetón, Wisin, junto a los reconocidos productores, Los Legendarios, lanzan su nuevo disco. Este proyecto de 19 canciones viene cargado de ritmos urbanos que forman el balance perfecto entre el romanticismo, el baile y la calle. Contando con la participación de la new generation de La Base Music y de artistas TOP como Jhay Cortez, Lunay y Zion, este álbum ha venido a marcar una nueva etapa para estos talented producers.





Déjà Vu (Álbum)- CNCO



A blast from the past! Cnco ha llegado a ponernos en mood nostalgic con su new album, “Déjà Vu”. Rindiéndole homenaje a varios artistas latinos influyentes, presentan 13 covers de canciones que han marcado historia en la industria de la música. Con temas desde “Hero” de Enrique Iglesias hasta “Entra En Mi Vida” de Sin Bandera, estos cinco heartthrobs, le han añadido a estos grandes music throwbacks un sonido nuevo y refrescante.





Cómo Olvidar- Olga Tañón, Jay Wheeler



¡Si de algo estamos seguros, es que jamás sacaremos a este junte de nuestra mente! La inigualable, Olga Tañón, se junta con la voz favorita, Jay Wheeler, para relanzar su emblemático merengue, “Cómo Olvidar”. Uniendo sus powerful vocals, este dueto nos regala una increíble new version, en la cuál le han agregado el punto de vista del hombre que por todos estos años le hizo daño a esa mujer. ¡Sin duda, es perfecta para dedicar este Valentine’s Day!

911- Sech



¡Esto es una llamada de emergencia, porque Sech just dropped new music! Titulada, “911”, esta canción esta basada en una de las historias más personales del panameño. Enviando un mensaje de empoderamiento detrás de sus lyrics, nos cuenta sobre una relación del pasado y como él se protege ante las malas intenciones de las personas. Su artístico video musical dirigido por Squid, cuenta con un surprise appearance de nada más y nada menos, que de Nicky Jam.





Reggaetón De Antes- Ecko, Mariah Angeliq



¡“Mano arriba si se siente el bellaqueo”! Ecko y Mariah Angeliq hacen subir la temperatura esta week con un flow al estilo del “Reggaetón De Antes”. Este dynamic duo de la nueva ola urbana rinde tributó al old school reggaetón que ha formado parte de sus vidas desde pequeños. Fusionando sonidos antiguos con ese beat clásico del género han creado un hit, que al escucharlo se te hará imposible no querer bailar.





2050- Samanta Sánchez



¡Bienvenidos al año “2050”! Transportándonos al futuro, Samantha Sánchez nos lleva en trip intergaláctico con este temazo. Basada en la ambición, this song relata lo que sucede cuando estamos muy enfocados en lo que queremos a largo plazo y por consecuencia se nos olvida disfrutar del presente. Producida por los talentosos, Renzo Bravvo y Orlando Vitto, no hay duda de que este nuevo reggaetón tendrá a todos comentando.





Vas- Blssom



¡Después de escuchar esta canción, “Vas” a querer despedirte del pasado! El dueto Blssom, conformado por Patricia Cornejo y Carlos Marín, invitan a sus fanáticos a evaluar y abrazar su pasado antes de dejarlo ir. Este pop refinado con mezclas de R&B y sonidos latinos, contiene letras de reflexión que transmiten un sentimiento de nostalgia y de esperanza a la misma vez. ¡Definitely, es un must para escuchar!





Mambo- Steve Aoki, Willy William, Play-N-Skillz, Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta



¡Este es el nuevo “Mambo” baby! Los worldwide djs Steve Aoki y Willy William se unen al dúo de productores Play-N-Skillz, la superestrella del reggae Sean Paul, el rapero dominicano El Alfa y el rapero italiano Sfera Ebbasta para un junte pa’ la historia. Con un banger trilingüe acompañado de un beat divertido y pegajoso buscan impulsar los limites de la música latina por todos los rincones del mundo. ¡No te la puedes perder!





Flow Bichote- Paradize



¡Paradize llega a deslumbrarnos este viernes con su “Flow Bichote”! A través de una melodía de reggaetón fusionada con un poco de rock, este puertorriqueño canta acerca de esas personas que disfrutan de un buen estilo de vida, debido a que tienen mucho dinero y lujos. Con su music video intenta inspirar a la juventud que tiene talento musical, que, sin importar sus circunstancias económicas, ellos también pueden convertirse en los rockstars que tanto añoran.





Deja (Álbum)- Bomba Estéreo



¡Es tiempo de renovar nuestras energías y que mejor manera que hacerlo que escuchando lo más nuevo de Bomba Estéreo! Este grupo colombiano sorprendió a sus fans tras anunciar que pronto estará lanzando su primer álbum después de 4 años. Bajo el nombre, “Deja”, este nuevo proyecto buscar ayudarnos a encontrar nuestro equilibrio y promover felicidad y unidad. Para celebrar la noticia, estrenaron los tres primeros sencillos: “Agua”, “Soledad”, y “Deja”.





Tu Amante- Yeison Jiménez



¡La espera por fin ha terminado! El cantante de música popular colombiana, Yeison Jiménez, le trae serenata a un amor prohibido con su nueva rola, “Tu Amante”. Cantándola con todo el corazón, este tema provocativo, se basa en esas relaciones ilícitas, que suben la tensión y te aceleran el corazón. El videoclip filmado en Medellín logra proyectar el significado detrás de la canción, demostrando la relación apasionada entre él y su lover.





Contigo Mami- Ramón Vega



¡Dejemos que la música hable por si sola! Ramón Vega, la nueva promesa de la disquera Sony Music, ha llegado a revolucionar el sonido regional mexicano. Dejándonos ver su lado romántico y coqueto, debuta su primer sencillo, “Contigo Mami”, en el cual ha integrado las icónicas letras de la canción de los 60’s, “Oh, Pretty Woman”. Presentando un sonido inigualable, this new artist no tiene miedo de mezclar este genero con ritmos de R&B, trap, reggaetón y reggae.





