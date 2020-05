Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Están de regreso los viernes musicales!

Cumbiana (Álbum) - Carlos Vives



¡Bienvenidos al mundo perdido de Cumbiana! El ícono de la música, Carlos Vives, ha venido a llevarnos en un viaje a través del origen de la cumbia con el propósito de darle tributo a este género que ha influenciado tremendamente a su música durante los años. Con grandes colaboraciones como Alejandro Sanz y Jessie Reyez, el colombiano ha venido a fusionar el pasado y el presente para crear unos HITS inigualables. ¡Es un must para escuchar!









Encerrados Pero Enfiestados Vol 1. (Álbum) - Carin León



¡No te preocupes si estas encerrado en casita, este álbum te trae la fiesta directo a tu hogar! Carin León, uno de los más destacados del género Regional Mexicano, nos trae un disco hecho completamente en vivo durante la cuarentena junto a su manager, Tamarindo. Grabado en 3 locaciones diferentes en Hermosillo, Sonora, este disco viene alegrarnos los días y hacernos olvidar nuestras preocupaciones.









1 of 1 (Álbum)- Sech



¡Porque no hay nada mejor que un nuevo álbum de Sech con 21 canciones nuevas para agregar a tu playlist! Con su inigualable flow panameño, Sech has come to bless our ears con canciones y colaboraciones fuera de este mundo. Cantando junto a grandes artistas como Daddy Yankee, Myke Towers y Nando Boom, es evidente la versatilidad que posee, y cómo puede hacer que cada canción valga oro.









Bajo La Mesa- Morat, Sebastián Yatra



¡Este collab tardó en llegar, pero la espera definitivamente valió la pena! Deleitándonos con sus voces, Morat y Sebastián Yatra nos traen una love song que te hará sentir mil maripositas en el estómago. “Bajo La Mesa”, se trata de querer confesarle a alguien tus sentimientos, pero a la misma vez te cuesta hacerlo. Así que intentas tocarle los pies debajo de la mesa y pretender que fue un accidente, pero ambos saben que la historia va más allá.









Lo Que Tengo Yo- Lali Esposito



It’s getting hot in here porque Lali Esposito is bringing the heat this week! Este coqueto y sexy tema es perfecto para dedicarle a esa persona a quien vuelves crazy y enamoras con lo que tienes tú. El video musical grabado en cuarentena, involucra a fans de todas las edades quienes bailan al ritmo de la canción y siguen la misma coreografía. Al escuchar este tema, te alegrará el día y te tendrá haciendo sus dances moves all day long.









Mundo Imaginario- Darell



¡Everybody go to el Mundo Imaginario de Darell! Alístate porque este puertorriqueño se viene con otro TEMAZO que hará que muchos se sientan identificados. Esta new song habla sobre esa persona que te gusta y debido a que no las puedes ver a diario te la pasas viendo sus fotos y viviendo en un mundo imaginario donde solo piensas lo que harían estando juntos. Dedícasela a esa persona con quien te la pasas day dreaming of.









Seductora- Peter Nieto



¡This is one is for the all the mujeres SEDUCTORAS! Peter Nieto nos ha venido a seducir con un hit pop-urbano que te pondrá a bailar donde quiera que estés. Cantándole a esas mujeres irresistibles, Peter nos demuestra mediante esta canción que todas las mujeres tienen una magia encantadora que atrapa a los hombres. El video musical filmado en su país natal, Cuba, nos lleva en un recorrido mediante diferentes años con diferentes mujeres seductoras.









Después De Hoy (Álbum)- Neto Bernal



¡Después de hoy, no dejarás de escuchar ni un día el album de Neto Bernal! Siendo uno de los artistas más jóvenes del elenco de Fonovisa Records, este joven ya está arrasando en el género Regional Mexicano. Su nuevo disco viene compuesto de 12 canciones escritas por él y otros reconocidos compositores, las cuales podrás escuchar en cualquier mood que estés. ¡No te lo puedes perder!









Pa’ Toda La Vida- Don Patricio, Mozart La Para



¡Vas a estar escuchando esta canción pa’ toda la vida! Con un flow tropical, Don Patricio y Mozart La Para nos vienen a poner en mood de party. Cantando sobre cómo quieren pasarse toda la vida junto a sus amigos, en la calle y viendo amaneceres, este junte demuestra que están aquí para disfrutar la vida y hacer lo que aman. Su divertido video musical, te da ganas de hit the town con tus panas.









Mensajes de Voz (EP)- Alaina Castillo



Alaina Castillo has definitely outdone herself! Esta boss lady nos trae el spanish versión de su english EP “The Voicenotes” titulado en español “Mensajes de Voz”. A través de sus cuatro canciones, te hará sentir sus raw emotions como si estuvieras escuchando un mensaje de voz que alguien te habría enviado. Sin duda alguna ha venido a demostrar su talento, su increíble voz y que sigue rompiendo barreras en todos los idiomas.









New Artist Alert!

No Es Fácil- Sergio Jr.