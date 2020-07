Uforia #NewMusicFriday Picks: el playlist perfecto para iniciar julio

Enjoy yourself - Pop Smoke Ft. Karol G



El desaparecido rapero Pop Smoke llega con un álbum póstumo que alegra al mundo del rap. ‘Shoot For The Stars Aim For The Moon’ es el nombre de su trabajo discográfico, donde se destaca ‘Enjoy Yourself’, una colaboración con la colombiana Karol G que está rompiendo las redes sociales.