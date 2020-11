Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Comenzando el mes con buenas vibras y buena música!

Hawái (Remix)- Maluma, The Weeknd



¡Papi Juancho is ON FIRE! Maluma se convirtió en un hot trending topic tras anunciar su icónico junte con el reconocido artista anglo, The Weeknd. Dándole un bilingual spin a su hit mundial, “Hawái”, han venido a demostrar que no existen language barriers para estos dos. The Weeknd vino a ponerle un sabor diferente al tema con sus versos en inglés y sorprendiendo a todos cantando por primera vez en español. ¡No te lo puedes perder!

La Luz- Sech, J Balvin



¡Te retamos que apagues “La Luz” y que bailes al ritmo de este tema all night long! Tras haberse prometido nunca hacer una colaboración juntos y solamente ser amigos, Sech y J Balvin changed their minds y nos deleitaron con tremendo banger . Debutando en el día de Halloween, esta canción presenta un flow nuevo que pondrá a todos a bailar y a pasar un buen rato. Su divertido video musical dirigido con Colin Tilley, te hará reír a carcajadas.

Cama Vacía- Ecko, Cazzu



¡Los fanáticos lo pidieron y Ecko no los defraudo! Cumpliendo la petición de sus seguidores, lanza su más requested collab junto con su compatriota, Cazzu. El tema titulado, “Cama Vacía”, se trata sobre una expareja, quienes se extrañan tanto que hasta sus camas se sienten empty. Convirtiéndose en partners in crime, estos duros del trap argentino, tienen todo el flow y la química perfecta.

For Ya- Paloma Mami



This song is such a vibe! Como es de esperarse, Paloma Mami, trae otro tema que no dejarás de escuchar. Titulada, “For Ya”, esta song es para dedicársela a esa persona que te tiene locamente enamorad@ y por quién eres capaz de dar todo. Sus vocals on point, nos llevan en un trance de emociones, intercambiando sus emotivos versos en español con un up-beat tempo y letras en inglés. ¡Definitivamente, es un must para tu playlist!

El Perro- Gerardo Ortíz



¡Gerardo Ortíz viene a enseñarnos que hay que sembrar pa’ cosechar! Presentando su nuevo sencillo “El Perro”, da un primer vistazo a lo que está por venir en su nuevo disco, “Decimo Aniversario”. Este corrido contiene proverbios mexicanos que hablan sobre esos “amigos” falsos que solamente están allí cuando hay dinero y les conviene. Por eso hay que demostrarles que perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer.

Despecho Nuevo- Nibal, Paula Cendejas



¡Esta canción es perfecta para que desahogues tú despecho! Nibal junto a Paula Cendejas lanzan, “Despecho Nuevo”, una slow heartfelt jam que te llenará de muchas emociones. Mediante este tema, nos cantan sobre lo que se siente al estar despechado por una relación y querer sacar un clavo con otro clavo para poder superar ese dolor. Los versos de cada artista hacen que al escucharlo se entiendan los feelings de ambas partes de la relación.

Juegas- Carmen DeLeon, Feid



Carmen DeLeon came to play NO games! Debutando su segundo single, “Juegas”, en compañía del talentoso Feid, esta upcoming artist sigue demostrando lo versátil y talentosa que es. Con esta canción, presenta un dembow más chill, que se trata de encontrar a esa persona con la que has soñado y si logra jugarla bien pueden terminar juntos. Te darán ganas de escucharla on repeat mientras estés bien relajad@ sobre tu almohada.

Ayer Me Llamó Mi Ex- Khea, Lenny Santos, Natti Natasha, Prince Royce



¡Trap + Bachata = un HIT! Khea debuta un collab nunca antes visto con el estreno del remix de su exitoso tema, “Ayer Me Llamó Mi Ex”. Juntando por primera vez a Prince Royce y Natti Natasha en una canción, han logrado fusionar el ritmo pegajoso de la bachata con el beat explosivo del trap, creando the best of both worlds. Con sus letras empoderan a todos a dejar atrás lo que no suma y seguir adelante to bigger and better things.

Calmarme II- Amenazzy, Yandel, Mau y Ricky



¡Vas a tener que calmarte de la emoción al escuchar this song! Esta week, Amenazzy lanza su tema “Calmarme II”, el cuál nace de su popular sencillo, “Calmarme”. Acompañado de Yandel y Mau y Ricky, este sencillo trae una vibra tropical que va de la mano de su video musical filmado en Miami. Estos grandes de la música nos cantan sobre tener que mantener la calma cuando te gusta alguien, porque si lo das todo muy rápido, puedes terminar perdiendo.

El Amor Es Una Moda- Alcover, Don Omar, Juan Magán



¿Él que se enamora pierde? Así nos vienen a cantar Alcover, Don Omar y Juan Magán con su nuevo sencillo de desamor, “El Amor Es Una Moda”. Este tema se trata sobre intentar olvidar a alguien que te rompió el corazón y por él cuál ya no crees en el amor. Con una mezcla de ritmos afro, pop y reggaetón, es evidente que este trio ha logrado combinar sus sonidos únicos para producir un tema explosivo.

Fiesta- Yennis, Mati Gómez



¡Esta canción te pondrá en mood de “Fiesta”! Los artistas on the rise, Yennis y Mati Gómez, se unieron para sacar un temazo. Con sus flirty lyrics, cantan sobre pasar una noche de party con alguien que te gusta gozándola hasta el amanecer. En su vibrante video musical, observamos cómo se conectan a través de una pared, cantando y expresando sus sentimientos hacia cada uno. ¡No te lo puedes perder!

Por Favor- Lenier



¡Tienes que “Por Favor” escuchar este tema! Lenier estrena una canción conmovedora que hará que las líricas te lleguen hasta lo más profundo del alma. Este cantautor cubano nos hace vivir el sentimiento de perder a una persona y rogarle que “Por Favor” no te deje solo, porque la necesitas. En su emotivo music video, podemos visualizar su mensaje al ver a una familia sufrir tras recibir la noticia que el papá sufrió un accidente.

Travesuras- Nio García, Casper Mágico



¡Esta noche es de “Travesuras”! Nio García y Casper Mágico nos llevan down memory lane con este nuevo sencillo que honra al éxito, “Noches De Travesuras”, de Héctor El Father. Manteniendo el sonido base de la canción original, este dueto le ha dado un toque nuevo con letras completamente diferentes. Sin duda, este hit demuestra cómo canciones icónicas del reggaetón le han abierto las puertas a la música urbana actual.