Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Bienvenido junio y bienvenida música nueva!

Frágiles- Franco De Vita



¡No hay ni una tan sola canción de Franco De Vita que no nos llene de mil emociones y su nuevo sencillo “Frágiles” es un ejemplo de esto! Mediante sus líricas que hablan sobre lo que estamos viviendo y los sentimientos de miedo, incertidumbre y tristeza que tenemos, este tema nos relata lo frágil que es la vida. Sin embargo, nos enseña que todo momento difícil, nos hace aprender y ser aun más fuertes. Te conmoverá al escucharla.









Se Va- Tito El Bambino, Farruko



¡Dile bye y dedícale esta canción a esa persona que se va de tu vida! Tito El Bambino y Farruko nos traen un tema pegajoso, que harán que le veas el lado positivo a una ruptura amorosa. Este hit nos hace aprender que por más difícil que sea terminar una relación, especialmente si te dejan por alguien más, la vida no se detiene por nadie así que es mejor desearles el bien porque cosas mejores vendrán a ti.









Carita De Inocente (Remix)- Prince Royce, Myke Towers



¡Esta inesperada colaboración, sin duda alguna ha superado TODAS nuestras expectativas! El tema “Carita De Inocente” de Prince Royce se convirtió en una urban-bachata con el sonido inigualable de Myke Towers. Mezclando los talentos de ambos, es evidente que cada uno vino a poner su magic touch, convirtiendo este collab en algo explosivo. ¡Definitely, no hay nada que estos dos NO puedan hacer!









Que Mal Te Fue- Natti Natasha



¡Que mal tal te va a ir, si no escuchas este new banger de Natti Natasha! La dura de las duras lanza “Que Mal Te Fue”, un nuevo himno para todas las MUJERES. Dedicada hacia esos hombres que intentan algo con alguien más, pero al no funcionarles quieren regresar donde su ex, pero lastimosamente ella demuestra que ya lo supero. El divertido video musical fue hecho en casita y dirigido por Natti.









Bésame (I Need You)- R3HAB, TINI, Reik



¡You NEED to add this song a tu playlist! El famoso DJ R3HAB, junto a TINI y Reik, nos han venido a sorprender con un tema que es la mezcla perfect entre la música electrónica, pop y urbana. Esta canción no solo resalta el talento de cada artista, pero también la versatilidad que tienen para adaptarse a diferentes géneros y la habilidad de cantar en español y ingles. It’s the perfect party song!









Es Por Ti- Bebe



¡La espera ha terminado, Bebe is back with a new single! Después de dos años de lanzar su último tema, hoy nos deleita con lo más reciente, “Es Por Ti”. Con una melodía pop romántica, viene a cantarnos sobre ese amor que te regresa la fe y las ganas de volver a creer en el amor cuando ya habías cerrado las puertas de tu corazón. Con su sonido musical puro y refrescante, nos regala un sneak peek a lo que viene de su nuevo álbum.









Sentir- Calma Carmona



¡Calma Carmona te hará SENTIR algo inexplicable con este temazo! De vuelta a su sonido urbano, la puertorriqueña viene con su primer tema de su nuevo proyecto “Calmezzy”. Demostrando un sonido nuevo y versátil, ha combinado el dembow caribeño con su sutil voz para crear un reggaetón como nunca lo hemos escuchado. Su video musical te transportará a otro mundo.





No Me Dejes Solo- Matias



¿No quieres que esa persona que te gusta te deje solo? Matias te trae la canción perfecta para ti. Con su catchy beat e increíble voz, este cantautor te hará sentir identificado con sus letras que hablan sobre ese amor que no te corresponde por más que no quieras que te deje solo. Nacido de papá colombiano y mamá norte americana, Matias esta creando la fusión perfecta entre el reggaetón y el American Pop.