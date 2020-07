Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Aunque el mes se acabe, la música sigue!

Pero Te Conocí- Reik



¡Once again nuestro Uforia Artist Of The Month del mes de julio vuelve a robar nuestros corazones con sus inigualables baladas! Llevándonos de regreso a sus raíces, Reik, presenta su nuevo tema “Pero Te Conocí”. Este temazo viene a derretirnos de amor, al contar una historia romántica sobre alguien que conoce a la persona perfecta cuando ya se había dado por vencida en el amor. ¡Dedícasela a esa persona que amas!





Mini Stars Volume 1 (EP)- Mini Stars



¡Este EP es para las estrellas chiquitas de la casa! Universal Music Latin presenta su nuevo proyecto “Mini Stars Volume 1” en el cual reúne a Greeicy, Luis Fonsi, Guaynaa, Sebastián Yatra, Nacho y Joey Montana para escucharlos como nunca antes lo hemos hecho. Grabando sus propias versiones de canciones icónicas infantiles como “Estrellita” y “La Vaca Lola”, estos temas tendrán bailando a todos en casa.









Quién Contra Mí 2- Yandel



¿Quién podrá contra Yandel después de este fire álbum? Esta leyenda del reggaetón lanza su nuevo disco “Quién Contra Mí 2” el cual está compuesto de 22 canciones y más de 15 inesperadas colaboraciones. Junto con artistas como Snoop Dogg, Zion & Lennox y J Balvin, Yandel trae un flow 100% reggaetón con Puerto Rican vibes. Definitivamente al escucharlo, se te hará difícil escoger cuál de todas es tu favorita.





Te Dije- Joss Favela



¡Joss Favela siempre nos regala música que nos llega hasta el fondo del alma y esta semana es un claro ejemplo de eso! Estrenando su nuevo sencillo, “Te Dije”, nos trae una canción de desamor que trata sobre alguien que se fue, pero al darse cuenta de que nada salió como quería decide regresar, pero él ya no quiere volver a sufrir por ella. Esta new song es un preview a su upcoming álbum que saldrá pronto.





Nostalgia- Ximena Sariñana



¡Esta canción te llenará de sentimientos y melancolía! La cantautora Ximena Sariñana debuta su tema “Nostalgia”, que hará que muchos se sientan identificados, especialmente durante estos momentos que hemos estado distanciados de nuestros seres queridos. Con sus letras demuestra que el sentir nostalgia por estar lejos de esas personas especiales, hace que nos hagan mucha falta y que nuestros sentimientos hacia ellos crezcan más.









Normal (EP)- Mariah Angeliq



¡Get ready porque hoy no es un viernes “Normal” because Mariah just dropped her first EP! La Princesa de Miami viene a llenar nuestro weekend de full perreito con este lanzamiento. Compuesto de 7 canciones, incluyendo sus hits mundiales, “Perreito” y “Taxi”, Mariah a través de este EP nos deleita con un lado nuevo que demuestra su gran talento y diversidad musical. ¡No lo dejarás de escuchar!









Dónde Estabas Tú- Alex Rose



¡“El Nuevo Rockstar” nos trae algo FRESH para nuestros oídos esta semana! Alex Rose viene a preguntarles a esos supuestos “amigos”, dónde estaban cuando él estaba atravesando momentos difíciles antes de convertirse en el gran artista que es hoy en día. Demostrándoles que, si algo malo le fuese a pasar, ellos son los primeros en darle la espalda. Este tema es parte de su reciente EP, “Yo Siempre Ando Con Los Oídos Fresh”.









Sexy Sensual- Tito El Bambino, Wisin, Zion y Lennox, Cosculluela



¡Esta song es para los amantes del reggaetón! Tito El Bambino nos deleita con una colaboración única junto a 4 grandes de la historia. Combinando sus increíbles talentos e inigualables sonidos, han creado una canción sexy y sensual que le pondrá un flow criminal a tu playlist de verano. Su divertido animado video musical los muestra en una playa bailando y disfrutando al ritmo de este gran hit.









Puerta Abierta Vol. 1 (Álbum)- El Fantasma



¡Escucharás este álbum con la “Puerta Abierta” para que todos en tu casa lo disfruten! El Fantasma, nos sorprende con su primer disco de duetos junto a sus colegas del género. Compuesto de 13 temas, este disco viene cargado con grandes colaboraciones con artistas como Calibre 50, Los Dos Carnales y Alfredo Olivas e incluye covers de temas como “Los Enjambres” y “Linea Directa”. ¡Está que ARDE!









Ella Quiere- Dylan Carbone



Leave it up to Dylan Carbone to add more HEAT to our summer! Con su nuevo tema, “Ella Quiere”, este mexicano-italiano está encendiendo todas las plataformas musicales. Combinando letras provocativas y un beat pegajoso, this song nos relata como él ha caído en tentación por una mujer que con su magia y belleza lo ha cautivado. ¡No te puedes perder su sexy vampire themed music video!