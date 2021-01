Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡La música nueva no deja de sorprendernos!

Baila Conmigo- Selena Gomez, Rauw Alejandro



¡Invita a esa chica o ese chico que te gusta a un dance party for two! Por segunda semana consecutiva, Selena Gomez, nos deleita con nueva música. Esta vez viene acompañada por el aclamado Rauw Alejandro en su nuevo single, “Baila Conmigo”. Producida por el Grammy winner, Tainy, este seductivo reggaetón trae un ritmo pegajoso que te hará querer mover el body. Esta boss lady también anunció que estará lanzando su primer EP en español en marzo.

7 Días En Jamaica- Maluma



¡Viajamos desde “Hawái” a “7 Días En Jamaica”! Maluma baby sorprendió a sus fanáticos con un last minute trip al caribe. El día de ayer, Papi Juancho, confirmo minutos antes del estreno el lanzamiento de su nuevo proyecto. Con un sabor 100% caribeño, este disco cuenta con 7 temas y 7 videos que fueron escritos y grabados en la isla. El pretty boy, dirty boy definitivamente no pudo haber celebrado su birthday de mejor manera.

Loco- Anitta



YES QUEEN! Anitta has all of us going “LOCO” con el lanzamiento de su tercer sencillo de su upcoming album, “Girl From Rio”. Esta canción que combina ritmos urbanos y latinos te hará sentir libre y te llenará de locura al escuchar sus lyrics atrevidas que no tienen filtro. Dándole seguimiento al crazy concept, en su videoclip la vemos junto a sus amigas y reconocidas influencers, bailando y pasándola bien mientras esquían en traje de baño.

AM- Nio Garcia



¡Esta canción es la número 1, y como ella no hay 2! Nio Garcia viene a encender las redes this week con su perreito sensual titulado, “AM”. Con líricas coquetas y provocativas, este puertorriqueño nos canta sobre pasar un momento íntimo, desde la noche hasta la mañana, junto a una mujer que solo lo suele buscar cuando le conviene. Mediante este lanzamiento Nio les viene a demostrar a sus fanáticos que el NUNCA les ha fallado.

La Mayiza- El Fantasma



¡Agárrense porque El Fantasma viene ON FIRE! Estrenando un corrido de su propia autoría, “La Mayiza”, llega a demostrarle a esos haters quién manda aquí. A través de su letra, les envía un mensaje a todos esos que le quieren hacer daño, que ellos jamás lo van a sorprender y que mejor se ubiquen bien en sus lugares para que ambos no pierdan su tiempo. Este tema formará parte de su próximo disco, “Carteles”.

Reggaetonista- KYEN?ES?, Dj Nelson



¡Si eres amante del old-school reggaetón, then you are going to love this jam! El artista, KYEN?ES?, sigue su misión de traer vida a canciones clásicas que han dejado huella en la música latina. Esta vez en colaboración del “godfather del reggaetón”, Dj Nelson, rinde homenaje al género urbano con un tema bailable, que nos lleva en un trip down memory lane recalcando letras de los hits icónicos, “Baila Morena”, “Oye Mi Canto”, “Dile”, “Pa Que Retozen” y “Ven Báilalo”.

Decir Adiós- Cosculluela



¡Qué difícil es decirle bye-bye a ese amor que tanto amaste! Cosculluela llega a ponernos en mood melancólico con su nuevo tema de desamor, “Decir Adiós”. Cargada de mucho sentimiento, esta song se basa en esas relaciones que a pesar de que ya terminaron, son imposibles de olvidar. El video musical fue filmado en Chicago y presenta un lado oscuro que transmite el sentimiento detrás de este temazo.

Vuelve (Álbum)- Danny Felix



¡Vas a volver a escuchar este álbum una y otra vez! Uno de los pioneros de los corridos tumbados, Danny Felix, debuta su primer disco de estudio, “Vuelve”. Por medio de 13 temas, presenta música versátil que fusiona sus inigualables corridos con sonidos trap, urbanos, rock y hasta melodías románticas. Contando con las colaboraciones de sus colegas Matt Hunter y Abraham Vásquez, este talentoso joven está listo para seguir conquistando al mundo.

Tu Verdad- Dylan Fuentes, Cazzu



¡The truth is, que nunca te vas a olvidar de este BANGER! Dylan Fuentes abre paso a este 2021 con su tema sensual y crudo, “Tu Verdad”. Acompañado de la trap queen, Cazzu, harán que muchos se sientan identificados con una historia de amor en la cuál ambas personas sacan lo peor de cada uno, dándose cuenta de que quizás they are not meant to be together. ¡No te pierdas el estreno del video musical la próxima semana!

Peligrosa- LASTMONDAY



This song is so good, that it is DANGEROUS! El dominicano nacido en el Bronx, LASTMONDAY, estrena su canción “Peligrosa”. Presentando un hit que trae influencias musicales de los iconos, Dr. Dre y Voltio, ha logrado crear una 90’s street style song que narra lo que suele suceder cuando estas involucrado con the street life. En su video musical incorpora el fish eye lens dándole un flow retro espectacular.





New Artist

Inédito- Rozzano



¡Si todavía no conoces a Rozzano, then you are missing out! Este talentoso joven nacido en España es el nuevo artista bajo el sello de Pina Records. El día de hoy, hace su debut oficial, con su tema titulado, “Inédito”. This romantic y powerful song, se trata sobre esa magia que existe en una relación antes de que se sepa que están juntos. No te puedes perder el special appearance de Natti Natasha en su music video.