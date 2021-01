Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva que está encendiendo las redes!

Los Dioses- Ozuna, Anuel AA



¡Una colaboración caída del cielo! Los amigos, Ozuna y Anuel AA, regresan juntos para comprobar que pase lo que pase, su amistad es unbreakable. Debutando su tan anticipado álbum, “Los Dioses”, este par llega con un flow al estilo Dr. Dre para demostrarle a sus haters que aquí ellos son los que mandan. Compuesto de 12 temas, presentan una versatilidad de música para escuchar en cualquier mood que estés.

Lo Vas A Olvidar-Rosalía, Billie Eilish



¡Si de algo estamos seguros, es que you won’t forget this song! Tras confirmar su colaboración juntas, Rosalía y Billie Eilish, presentan su tema, “Lo Vas A Olvidar”. Creando una vocal masterpiece, estas boss ladies unen sus voces para regalarnos una heartfelt song de desamor que te pondrá la piel de gallina. Y si eso no fuese suficientemente, Billie Eilish canta por primera vez en español. ¡No te la puedes perder!

Ropa Cara- Camilo



¡Esta canción sounds EXPENSIVE! Camilo regresa este 2021 con un sencillo worth a million bucks. Titulado, “Ropa Cara”, este hit viene cargado de un flow lujoso que mezcla el reggaetón con ritmos cubanos, presentando un sonido nuevo que nunca habíamos escuchado de este colombiano. Cantando sobre una historia basada en hechos reales, nos relata cómo una vez compró ropa de marca para poder impresionar a una chica materialista.

Bubble Gum- Leles Pons, Yandel



What a SWEET collab! La social media queen, Lele Pons, y la leyenda, Yandel, lanzan su deleitable sencillo, “Bubble Gum”. Uniendo sus talentos, han creado un tema sabroso que está cargado de un reggaetón pegajoso con líricas dulces y coquetas de doble sentido que dejan mucho a la imaginación. Al ver su divertido music video, vas a querer tenerlo on repeat hasta que te de un sugar rush.

Primera Carta- Cali y El Dandee, Beret



You got mail! Cali y El Dandee vienen a deliver su “Primera Carta” del 2021, en compañía del español, Beret. Esta love note, trae una melodía sentimental con letras poéticas que hablan sobre intentar salvar una relación rota que parece ya haber llegado a su fin. En su video musical vemos como un hombre le escribe una carta a su expareja para que regresen, pero al parecer nunca se la envía. ¡You better send esa notita de amor antes que se te haga muy tarde!

Voy Pa’ Arriba Y Con Viada- Banda El Recodo



¡Hasta el infinito y más allá! Banda El Recodo llega a este 2021 con un tema que los llevará hasta lo más alto. Bajo el nombre, “Voy Pa’ Arriba y Con Viada”, esta ranchera que formará parte de su nueva producción, nos habla sobre saber disfrutar la vida y valorar las amistades que tenemos. Así que, si vivimos siendo buenos y ayudando al prójimo, seremos bendecidos con muchos éxitos por el de arriba. ¡Es un must para escuchar!

Delito- Nathy Peluso



¡Si pudiéramos escoger una palabra para describir esta song sería CRIMINAL! Esta week, Nathy Peluso nos pone a bailar como si fuese un “DELITO” con el video musical de su tercer sencillo de su álbum, “Calambre”. Esta reina nos lleva en un viaje a través de una relación embriagadora en donde ambas personas se desean intensamente sin importa las consecuencias. Demostrando sus dancing skills on point este music video sin duda es un 10 de 10.

Quédate Con Ella- Xnilo, Jey Blessing, Andrez Babii



¿Qué es lo que pasa cuando se rompe el “BROCODE”? Los talentosos, Xnilo, Jey Blessing y Andrez Babii te lo vienen a demostrar con su nuevo tema, “Quédate Con Ella”. Este new release se trata sobre vivir una doble traición después de que tu amigo muy cercano y tu novia terminan estando en una relación amorosa. En medio del despecho y el enojo, le cantan a ese “bro” que ya no les importa nada y que disfrute de sus sobras.

El Rey Alexis- Impostores De Nuevo Leon



¡Un homenaje a un campeón de campeones! Una de las agrupaciones más conocidas del norte de México, Impostores De Nuevo Leon, debutan su rola “Rey Alexis”. Este temazo de autoría del famoso compositor, Isidro Davila, rinde tributo a uno de los caballos de carreras de dueños mexicanos más sobresalientes del circuito nacional de carreras en Estados Unidos. En el corrido mencionan todos sus logros y éxitos, comprobando porque es el mejor.





Trucki- Atomic Otro Way, La Perversa, Real Sofoke Hiigh



¡This song is for all the chicas que son malas de verdad! Atomic Otro Way recluta a dos female powers de República Dominicana, La Perversa y Real Sofoke Hiigh, para colaborar en su tema, “Trucki”. Creada para el barrio y los lugares que se congregan las multitudes en festejo, este temazo invita a todos a bailar con su sexy dembow beat. Demostrando su versatilidad como artista, esto solo es el comienzo de lo que está por venir este año del dominicano.

La Luna- Naïa Valdez



¡Vas a querer escuchar esta canción bajo “La Luna”! La joven cantautora peruana, Naïa Valdez, estrena el primer sencillo de su upcoming album. Este tema trae un tono melancólico al hablar sobre un amor frustrado, pero con su ritmo transmite vibras románticas y positivas que te harán querer bailar. Llevándonos en una mystic journey en su videoclip, la vemos hacer un ritual de sanación con sus amigas para poder olvidar a ese amor.

New Artist

Again II- FUFU



¡Tenemos a una nueva trap queen en la mira! Meet FUFU, nacida en USA, pero de padre mexicano y madre costarricense, comenzó a escribir desde sus 12 años. Hoy nos deslumbra con la parte dos de su tema “Again”. This trap song se basa en una relación que terminó sin explicación y que por culpa de su ego siguen sin regresar. Con un sonido único y diferente, esta joven artista está lista para takeover todas las streaming platforms.

