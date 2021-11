Uforia #NewMusic Picks: ¡We are thankful por música nueva!

¡We have one word para este dúo: RESPECT! Virlán García regresa con su rola, “Gané El Respeto” junto al artista on the rise, Polo González. Esta fusión sirreño trata sobre como han logrado ganarse el respeto de los grandes en la industria, y es por eso de que los haters les tienen envidia ya que están taking the world by storm. Fusionando sus sonidos a la perfección, esta rola es perfecta para dedicarles a todos y todas es@s envidios@s.