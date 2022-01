Uforia #NewMusicPicks: ¡El 2022 is here y viene acompañado de mucha música nueva!

Started from the bottom and now they are here! El reconocido Yubeili, invita a Snow Tha Product y Eix, para encender las redes con su tema de superación, “Aquí Seguimos”. Mediante sus lyrics, este trio enseña cómo comenzaron desde abajo y gracias a todo su esfuerzo y trabajo han logrado llegar a la cima. Ahora cada uno de ellos vive una vida de lujos en la cual han logrado obtener y darse todo eso que algún día desearon.