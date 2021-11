Uforia #NewMusicPicks: ¡Hello noviembre y hello música nueva!

Prelude (EP)- Lauren Jauregui

We are obsessed! Lauren Jauregui acaba de lanzar su new english EP titulado, “Prelude” and we are living for it! Compuesto de seis temas, deslumbra con sus smooth vocals y ritmos de R&B/Soul con los cuales she embraces freedom personally and creatively, dejando ver every single side of herself. Al igual que también cuenta con la participación de los reconocidos y talentosos Vic Mensa y 6Black.