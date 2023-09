Uforia New Music Picks: Sebastián Yatra, Becky G, Christian Nodal y muchos más lanzan música nueva

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER -SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI- comparten su nuevo sencillo colaborativo “Back for More (with Anitta)” con la superestrella brasileña y fenómeno global Anitta. La icónica colaboración es un primer adelanto de lo que podemos esperar de su tercer álbum, The Name Chapter: FREEFALL, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de octubre. Es una canción disco con una base groovy y silbidos divertidos, adornada con los tonos coloridos del pop latino de moda.