Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música que tendrás on repeat!

Antes Que Salga El Sol- Natti Natasha, Prince Royce

De Una Vez- Selena Gomez

¡Mejor sola, que mal acompañada! Así nos viene a cantar, Selena Gómez, con su new Spanish track, “De Una Vez”. Demostrando que su pecho es antibalas, esta queen sorprendió a todos con un self-love anthem. A través de sus heartfelt lyrics, ella relata cómo logró superar a alguien que no la supo valorar, y gracias a su mal trato la hizo crecer y volverse más fuerte. ¿Será que se aproxima un álbum en español?

K.O. (Álbum)- Danna Paola

Fantasía Sexual- Brytiago, Myke Towers, Rauw Alejandro, Lunay

Comerte Entera- C. Tangana, Toquinho



Oops, he did it again! C. Tangana nos sorprende nuevamente con el lanzamiento de su nuevo tema, “Comerte Entera”, junto a la leyenda brasileña, Toquinho. Presentando una melodía bossa nova mezclado con funk carioca y ritmos nativos, este español ha logrado crear un estilo de bossa más sobrio, simple y sensual. Transmitiendo melancolía a través de sus líricas, hará que extrañes esos momentos íntimos que pasaste con alguien.