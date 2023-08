Uforia New Music Picks: Feid, Natti Natasha, Grupo Frontera, Danna Paola y muchos más lanzan música nueva

¡Este junte se fue MUNDIAL! Uniendo fuerzas con Maluma, Karol G y MC Kevin o Chris, el artista brasileño DENNIS estrena el remix de “Tá OK”, uno de los hits brasileños más grandes del año. Prometiendo elevar el tema original to a whole new level, han logrado fusionar el funk con ritmos de reggaetón demostrando la conexión especial que existe entre Brasil y Colombia. ¡No hay duda de que este tema will bring people all over the world together!