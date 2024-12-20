Uforia New Music Picks: Cazzu, Yailin La Más Viral, Edén Muñoz, Grupo Frontera y más

La Cueva - Cazzu

Cazzu, estrena su sencillo "La Cueva", una balada que marca su regreso tras dos años de ausencia en los estudios de grabación luego de su embarazo. La canción, de tono íntimo y personal, aborda sentimientos de traición y dolor, alejándose del estilo urbano y explosivo que caracteriza a la trapera argentina, para mostrar una faceta más vulnerable y auténtica de la artista.

Silla - Yailin La Más Viral

La sensación urbana latina, regresa con su poderoso nuevo sencillo, "Silla", una canción de alta energía que la mantendrá a la vanguardia de la escena musical. Conocida por su audaz energía y sonido innovador, Yailin continúa consolidando su lugar como una de las estrellas emergentes. "Silla" ejemplifica su feroz individualidad y estilo único, entregando una canción que seguramente cautivará a los oyentes de todo el mundo.

Los Prohibidos En Concierto - Edén Muñoz

Eden Muñoz se adelanta a la Navidad con Los Prohibidos en Concierto, un álbum en vivo que recopila las versiones en cumbia de icónicos éxitos de la música latina interpretadas durante sus presentaciones en vivo. El disco llega a pocos días de Nochebuena, una festividad en donde la cumbia, especialmente en México, es el epicentro musical de las posadas y otras celebraciones decembrinas. “Eva María” es la cara de presentación del álbum, un tema original de Fórmula V lanzado en 1973, al cual Eden le inyecta la alegría de la cumbia.

Marc Anthony's Muevense: Creative Conversations with Lin-Manuel Miranda - Marc Anthony

Marc Anthony, uno de los íconos de la salsa moderna, presenta el conversatorio/documental junto al multipremiado escritor, actor y rapero, ganador del premio Pulitzer, Lin-Manuel Miranda. El video, de poco más de 24 minutos de duración, explora el proceso creativo de Muevense, el más reciente álbum de Marc Anthony, nominado a los Latin GRAMMY al “Mejor Álbum de Salsa”. Marc y Lin-Manuel nos ofrecen una mirada única, con imágenes inéditas desde el estudio de grabación y los sets de grabación de los videoclips, que amplían la historia detrás de la producción.

Mala Mía -

Grupo Frontera, Fuerza Regida

Tras las exitosas colaboraciones “Bebe Dame” y “911”, Grupo Frontera y Fuerza Regida vuelven a unir esfuerzos para Mala Mía, un EP de cinco canciones que fusiona los estilos distintivos de ambas agrupaciones: desde la cumbia norteña hasta los corridos tumbados. El primer sencillo, “Me Jalo”, narra las peripecias de un corazón enamorado y todo lo que está dispuesto a hacer para demostrar la intensidad de sus sentimientos y conquistar a ese amor especial.

Suavemente - Luck Ra, Elvis Crespo

A mediados de noviembre, Luck Ra sorprendió a sus fans que le regalaron su primer sold-out en Buenos Aires con la aparición de uno de los íconos de la música tropical, Elvis Crespo. El cantante argentino y la superestrella puertorriqueña interpretaron juntos “Suavemente”, el clásico del merengue que, desde su lanzamiento en 1998, ha marcado generaciones. Esta nueva versión fusiona el merengue original con los ritmos del cuarteto, género popular argentino.

Carolina Herrera - Adriel Favela, Said Norzagaray

Adriel Favela, una de las voces más dinámicas e innovadoras de la música latina, estrena, “Carolina Herrera”, en colaboración con la estrella en ascenso Said Norzagaray. Este cautivador corrido es un adelanto destacado de su próximo álbum, “Origen”, que se lanzará el 23 de enero de 2025. Escrita por Daniel Candia y Oscar Maydon, “Carolina Herrera” es un poderoso homenaje al éxito, la lealtad y la fe. La rica instrumentación de la canción—con armonías de bajo sexto, charchetas y tololoche—ofrece un sonido fresco pero auténtico que encantará a los fanáticos del género.

Medusa Remix - Luis Figueroa, SAI (Official Video)

A poco más de un mes del lanzamiento del remix de “Medusa” junto a SAI, Luis Figueroa sorprende con el video oficial de esta colaboración. La nueva versión del tema fusiona la sensualidad de la salsa con los beats urbanos y la actitud atrevida de SAI, quien aporta su toque fresco al éxito.

La Tregua (Sensible En Vivo) - Mariangela

Por tercera semana consecutiva, la cantautora mexicana Mariangela nos presenta otra versión en vivo de los temas que fueron parte de Sensible, su primer álbum de estudio. Esta semana, la artista deleitó a sus seguidores con “La Tregua”, una canción inspirada en el libro del mismo nombre de uno de los autores favoritos de Mariangela, Mario Benedetti. En el videoclip, Mariangela explica la inspiración detrás de la canción y los paralelos entre el libro, su música y la vida.

Enamorarte - Virlán García

Virlán García, una de las voces más versálites de la música mexicana, presenta “Enamorarte”, una canción norteña que promete convertirse en el himno de aquellos que luchan por conquistar a ese amor especial. El adelanto del sencillo, compartido por el artista en sus redes sociales, acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de fans ansiosos por dedicar el tema a sus enamorados.

Qué Culpa Tengo Yo (Remix de Navidad) - Sergio George, Lenny Tavarez, Christian Alicea feat Rafa Pabón

Sergio George deleita a los amantes de la salsa y de Puerto Rico con un regalo navideño: el remix de “Qué Culpa Tengo Yo”, una colaboración con Lenny Tavarez, Christian Alicea y Rafa Pabön. El tema, una carta de amor a la Isla del Encanto y su gente, celebra la resiliencia y el orgullo boricua desde su lanzamiento original. En esta nueva versión, el visionario productor de la música latina engalana la pieza con toques festivos que transforman el tema en un irresistible remix navideño.

Quiero Dormir Cansado - Los Bunkers MTV Unplugged, Ft. Mon Laferte

El álbum Los Bunkers MTV Unplugged reúne 19 canciones en formato acústico que incluye los mayores éxitos de la banda chilena, como “Miño” y “Bailando solo”, así como las canciones más populares de su último disco Noviembre, “Bajo los árboles”, “Noviembre” y “Calles de Talcahuano”. Además, este proyecto suma temas nunca antes interpretados por la agrupación, como es el caso de “Quiero dormir cansado” al lado de su compatriota, la cantautora Mon Laferte.

Estrella Fugaz - Delilah

Delilah, de 17 años, cierra el año con una canción de amor con su voz de ensueño que cuenta la historia del proceso de enamorarse profundamente de alguien por primera vez, y luego darse cuenta de que esa persona no era la que creías que era, y llegar a la realidad de que, aunque le querías, se lo dabas todo y le querías para toda la vida, él sólo te quería a ti por un tiempo, convirtiéndote en tu estrella fugaz.

Toca Toca - El Padrinito Toys, Victor Mendivil, Ganggy

El Padrinito Toys lanza, 'Toca Toca', un nuevo éxito que seguro se hará viral y esta vez hace equipo con los artistas en ascenso Victor Mendivil y Ganggy. Un himno perfecto para una noche de fiesta y para las fiestas navideñas. La canción fue producida por Wicked Outside, Dunkchord y Jayie, con créditos de co-escritura compartidos por Padrinito, Victor y Ganggy. Padrinito se prepara para volver al estudio en 2025 para grabar un nuevo EP/álbum.

Area 69 (F.002) - Dalex

Dalex ha lanzado inesperadamente "Area 69 (F.002)", la segunda parte de su aclamado álbum. Este nuevo trabajo promete elevar aún más la vibra sensual y melódica que caracteriza al artista, explorando sonidos innovadores y colaboraciones inesperadas. Los fanáticos ya están celebrando este regalo de Navidad inesperado que promete ser la banda sonora perfecta para cerrar el año.

