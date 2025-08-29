Uforia New Music Picks: Blessd, Fuerza Regida, Eden Muñoz, Tiago PZK, Mau y Ricky y más

Como Oreo - Blessd, Fuerza Regida

PUBLICIDAD

Blessd se une a Fuerza Regida en ‘Como Oreo’, producido por Ovy On The Drums. Este tema nació después de que Blessd apareciera sorpresa en el sold out de Fuerza Regida en Bogotá. La química fue tan grande que decidieron llevarla al estudio y salió este himno que une Colombia y México con pura energía.

Piedras a la Luna - Eden Muñoz

La estrella mexicana Edén Muñoz presenta su cuarto álbum de estudio,Piedras a la Luna, una colección de 15 temas que incluye los sencillos “Lejos Estamos Mejor”, “Te Juro Que Te Amo”, “Mi Primer Día Sin Ti” y “Raite Pa’ Con Diosito”, entre otros. El focus track es la canción que da título al álbum, una balada que fusiona ritmos norteños, de banda y tumbados para hablar sobre la resiliencia y la esperanza de que detrás de los días malos siempre llegan los buenos. Es un tema optimista que refleja cómo Edén ha superado la adversidad, utilizando la metáfora de “seguir tirando piedras a la Luna” como símbolo de perseverancia constante—seguir intentando, seguir trabajando hasta que llegue la recompensa merecida.

Prefiero - Conexión Divina

A un mes de su regreso a la música, Conexión Divina presenta “Prefiero”, un nostálgico tema cargado de emoción escrito por Liz, líder y vocalista de la agrupación. Un arreglo de cuerdas estremecedor marca el peso emocional de la letra, donde Liz habla sobre las relaciones tóxicas y su final a través del amor propio y la independencia emocional. Como la intérprete lo expresa: “prefiero mi corazón sobre los juegos y el ego”. El tema sigue a “Soy Rebelde”, el primer adelanto de esta nueva etapa de Conexión Divina, una reversión del éxito de 1971 de Jeanette.

Domingo - Tiago PZK

«Domingo» es una cumbia emotiva que combina la intensidad lírica y vocal de Tiago. Domingo retrata el sentimiento de vacío que deja un amor perdido, cuando cada domingo se convierte en un recordatorio de lo que ya no está y de la duda persistente: ¿hicimos lo correcto al dejar de amar?.

Hasta El Sol de Hoy - Guaynaa, Farruko

Guaynaa y Farruko presentan “Hasta el sol de hoy”, un vibrante homenaje al clásico de salsa originalmente interpretado por Edgar Joel y Anthony Colón. Este sencillo marca la nueva etapa tropical de Guaynaa y combina ritmos latinos con un profundo respeto por la obra original. La colaboración surgió de manera espontánea, con Farruko aportando su estilo único, y forma parte del proyecto de Guaynaa de reimaginar grandes clásicos del género para acercarlos a nuevas generaciones. Con este lanzamiento, ambos artistas destacan su versatilidad y compromiso con la riqueza cultural de la música latina.

Mau y Ricky - La Llave (EP)

Mau y Ricky presentan su nuevo EP. Este proyecto es el broche de oro de la etapa creativa que inició con su aclamado álbum Hotel Caracas, y, al mismo tiempo, reafirma su profundo vínculo con Venezuela, nación a la que regresaron tras 20 años, con el corazón renovado. Hotel Caracas marcó un antes y un después: fue el regreso a sus raíces, un renacer musical y también espiritual. LA LLAVE cierra ese ciclo en lo sonoro, pero la conexión con su tierra, su gente y su cultura sigue más viva que nunca.

Y Si Se Quiere Ir - Luis Ángel “El Flaco

Luis Ángel “El Flaco” continúa celebrando sus 25 años en la música con el lanzamiento de fragmentos de su presentación en vivo en el mítico Auditorio Nacional de la Ciudad de México del pasado marzo. En esta oportunidad, el legendario intérprete nos deleita con “Y si se quiere ir”, uno de los éxitos infaltables de su repertorio, que además fue una de las canciones más coreadas en el Coloso de Reforma. Este tema marcó su debut como solista en 2021 y desde entonces “El Flaco” lo ha interpretado junto a íconos de la música mexicana como Yuri y la agrupación sinaloense Hijos de Barrón.

Quédate esta noche - Corina Smith

La cantante venezolana presenta su más reciente lanzamiento, “Quédate esta noche”, un adelanto de su próxima producción discográfica. En esta nueva etapa, la artista fusiona con naturalidad el pop contemporáneo y el house, creando una atmósfera nocturna sostenida por bases electrónicas suaves y una interpretación vocal rica en matices y emociones profundas. La letra íntima y vulnerable expresa el deseo de prolongar un instante intenso y efímero, invitando al oyente a sumergirse en una experiencia sensorial única.

AfroRockstar - Hamilton (álbum)

El artista de Cartagena, Colombia revela su primer álbum de estudio con 21 tracks y grandes colaboraciones con estrellas como Ryan Castro, Farruko, y De La Ghetto. Afrorockstar es una obra con una producción de talla mundial que celebra sus raíces afrocaribeñas, su identidad urbana y su ascenso como uno de los artistas más prometedores de la escena latina.

Lost in Translation - Carín León, Kacey Musgraves

Carín León y Kacey Musgraves se unen para presentar su dueto que trasciende géneros. La canción narra una historia de deseo y conexión entre dos personas que navegan una barrera idiomática, pero el lenguaje del amor y el corporal son universales y realmente sobran las palabras. Musgraves descubrió por primera vez a León a través de su presentación en NPR Tiny Desk y quedó impresionada de inmediato.

Un Intento Permanente - Santiago Cruz

Con este , Santiago Cruz presenta su álbum “Quince de Caminos”, su esperado álbum en vivo con el que celebra los 15 años de “Cruce de Caminos”, la obra que marcó un antes y un después en su vida y en su carrera musical. El focus track del álbum, “Un Intento Permanente”,se presenta como una de las piezas más disruptivas en el catálogo del artista. Con una base de fuerte personalidad funk y un estilo narrativo cercano al rap, la canción es un retrato honesto y directo del propio Santiago.

En Tu Boca El Humo Me Sabe Mejor - Nanpa Básico, DZFM

El rapero y cantautor colombiano Nanpa Básico lanza su nuevo sencillo «En Tu Boca El Humo Me Sabe Mejor», en colaboración con su compatriota DZFM. La canción, junto con su videoclip, combina poesía y emoción pura para explorar el poder transformador del amor, convirtiendo la vulnerabilidad en una fuente de esperanza. A través de sus letras, Nanpa transmite el anhelo y el deseo que acompañan al enamoramiento, creando una profunda conexión con aquellos que buscan un amor que inspire el crecimiento personal. Este lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera del artista, en la que sigue fiel a su esencia mientras evoluciona en su trayectoria musical.

Underdogs - IAMCHINO y Pitbull

El DJ de EDM latino IAMCHINO se reúne con el ícono mundial Pitbull para lanzar uno de los proyectos más definitivos de sus carreras: UNDERDOGS. Para ambos artistas, este álbum es personal, un momento que cierra el círculo y captura el ajetreo, el rechazo, la determinación y el crecimiento que construyeron sus legados. IAMCHINO y Pitbull llevan más de 20 años trabajando juntos, creando éxitos mundiales y construyendo un sonido que ha llegado a millones de personas. Su historia es la prueba de que, por muchas veces que los hayan dado por perdidos, siempre han salido airosos.

Muxaxa - Tokischa

Tokischa, lanzó su más reciente sencillo en colaboración con la también artista dominicana La Mas Doll, titulado “Muxaxa”, un enérgico tema de dembow que ambas artistas habían estado adelantando, generando gran expectativa entre sus seguidores. La canción y el videoclip muestran el estilo característico de Tokischa, combinando sus letras crudas y sin filtros con un contagioso ritmo de dembow que invita a los fans a bailar sin miedo y celebrar su empoderamiento.

Ley de Atracción - Arod

Con un estilo cada vez más reconocido por su autenticidad y creatividad, Arod presenta “Ley de atracción”, su nuevo sencillo. La canción explora cómo los pensamientos, las vibras y el deseo tienen el poder de atraer lo que parece inevitable, convirtiéndose en un manifiesto sobre amor, conexión y destino.

Otros recomendados