Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para cerrar el 2020 como se debe!

La Curiosidad (Red & Blue Remix)- Jay Wheeler



This the battle of the remixes! Jay Wheeler viene a change the game con doble lanzamiento esta semana. Presentando dos collabs HISTÓRICOS, debuta las versiones “Red” & “Blue” de su worldwide hit, “La Curiosidad”, featuring Myke Towers. El team rojo viene en colaboración de Becky G, Arcángel, De La Ghetto, Zion, Lennox y Brray. Mientras el equipo azul está conformado por Lunay, Rauw Alejandro, Kendo Kaponi y Jhay Cortez. Ambas versiones are ON FIRE. ¿Cuál collab ganará el puesto #1 de tu playlist?

Dándote- Cazzu, Chita, Lara91k



¡El trio que no sabías que necesitabas! La cumpleañera Cazzu, celebra su birthday week con un tremendo tema al lado de sus dos colegas Chita y Lara91k. La canción titulada, “Dándote”, presenta un lado sexy y provocativo en el cuál ellas expresan sus sentimientos hacia alguien que las trae locas, pero a la misma vez la situación parece ser un poco complicada. Killing it con su female power, estas reinas están demostrando que son the REAL G.

Las 3 Torres (Álbum)- Natanael Cano, Ovi, Junior H



¡No hay competencia para este junte! Natanael Cano, Ovi y Junior H están demostrando que they are unstoppable. Dedicándole estos pasados meses a la producción de este nuevo álbum, “Las 3 Torres”, han logrado crear 15 rolas con una mezcla explosiva entre trap y ritmos del regional mexicano. Contando con las colaboraciones de grandes artistas como Snoop Dogg y Ñengo Flow, estos tres jóvenes are about to takeover the music world.

Para Mi Ex (EP)- Myke Towers



¡Myke Towers ha venido a cerrar el 2020 con un BANG! Tras un exitoso año, el rapero puertorriqueño culmina esta época con su EP sorpresa, “Para Mi Ex”. Con sus fire bars y ese único sonido que lo caracteriza, viene a deleitar a sus fans con cuatro temas, los cuales incluyen sus hits “Mi EX” y “Bandido” junto a Juhn. Esta nueva música le abre paso a todo lo que está por venir en su carrera en el 2021. ¡Escúchalo y dedícaselo a tu ex!

Navisad- Corina Smith



The christmas presents have arrived early! Corina Smith les adelantó un regalo de Navidad a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva holiday song, “Navisad”. Esta canción melancólica, viene cargada de líricas sentimentales que hablan sobre extrañar ha alguien del pasado durante esta época y las ganas de recuperar esa linda relación que tuvieron en algún momento. Con sus vocals on point, pondrá a muchos sentimentales.

En Esta Navidad (EP)- Los Dos Carnales



¡“En Esta Navidad” no vas a dejar de escuchar estas canciones! Los Dos Carnales nos sorprendieron con el lanzamiento de su mini EP. Compuesto de tres temas, este nuevo proyecto se basa sobre la tristeza y falta de espíritu navideño que lastimosamente la mayoría de las personas de bajos recursos pasan todos los años debido a su situación económica. Mediante sus líricas profundas inspirarán a muchos de sus oyentes a ayudar a los que más lo necesitan.

Borrachera (Álbum)- Carin León, Los Honorables



¡Carin León junto a Los Honorables vienen a ponerte en mood de party! Este álbum titulado, “Borrachera”, está repleto de temas bailables y alegres, perfectos para agregar a tu holiday playlist. Buscando convertirlo en una tradición navideña, cada año estará lanzando un nuevo volumen de este disco, pero en colaboración a diferentes artistas. ¿A quién te gustaría que invitara en el 2021?

Club Dieciséis (EP)- Tainy



¡There is no better way to end the year, que con un nuevo EP de Tainy! Convirtiéndose en uno de los artistas/productores favoritos de todos, viene a cerrar con broche de oro lo que ha sido un año increíble para él. Junto a NEON16 han creado un 2020 playlist donde han logrado reunir a algunos de sus amigos como Feid, Alvaro Díaz y Dylan Fuentes para crear temas inimaginables con sonidos innovadores que trasmiten euforia sónica.

En Dónde Están- Johann Vera



¿“En Dónde Están” escuchando este nuevo temazo de Johann Vera? Once again este ecuatoriano deslumbra con su insuperable talento. Compuesto de lyrics escritas desde lo más profundo de su corazón, nos relata como se ha sentido durante este año. Aunque describe sus momentos difíciles y angustias, también envía un mensaje positivo de que siempre habrá algo malo en un buen camino, así que para ser feliz hay que aprender a vivir en el momento.

Niña De Casa- Atomic Otro Way, El Super Nuevo



¡This song es para todas esas niñas que dicen ser buenas, pero son malas! Atomic Otro Way en collab con El Super Nuevo presentan un dembow que tendrá a todos bailando hasta el suelo. Enseñando su versatilidad como artista, han creado un sonido emblemático de ritmos dembow y toques urbanos con un flow 100% dominicano. El video musical trae buenas vibras con un aire de sensualidad. ¡No te lo puedes perder!

New Artist

Amor De Los Cuero- Suazo Baby, Sean Yev, Zion



No time for FAKE FRIENDS! Así nos viene a cantar el nuevo artista del género urbano, Suazo Baby, con su song, “Amor De Los Cuero”. La canción se trata sobre esas amistades por conveniencia, la traición y lo que la gente tiene que pasar para llegar lejos. Con tan solo 19 años, este joven ha sido apadrinado por el reconocido Zion, quien forma parte del tema, al igual que también colabora por primera vez con su hijo, Sean Yev.

