Track x Track: Rojo Rubí el nuevo EP de Letón Pé

"Para cerrar el EP necesitaba un respiro, una pausa cómoda que me conectara con un ambiente más íntimo y personal. Es el periodo de descanso que siguió a la excitación que me embargó durante todo el tiempo que estuve creando Rojo Rubí. Es la vuelta a casa en la que quiero que quienes me escuchen también se recuperen y vuelvan a conectar con lo que les da sentido. Es un merecido descanso <3", finalizó Letón Pé.