TRACK X TRACK: Patrick Romantik vuelve fuerte con "La Cumbia del Futuro"

Poniendo el nombre de Perú en alto, Patrick Romantik vuelve fuerte con el estreno de su nuevo disco, "La Cumbia del Futuro".

Lideny Villatoro's profile picture
Por:Lideny Villatoro

“La Cumbia del Futuro” es tu álbum debut, cuéntanos qué significa este momento para ti...

Para mí esto significa que todo es posible, que con Dios y con mucho trabajo todo se puede, Estoy haciendo mis sueños realidad uno por uno a base de esfuerzo, pasión y disciplina.

Tu primer sencillo es “AGUANTA INMIGRANTE" ¿cuál es la inspiración detrás de este sencillo?

Es de verdad mi historia de inmigrante, lo que sentí en esa etapa de mi vida, narra un sentimiento que viven todos los que emigran de su país buscando el progreso.

Hablemos de cada uno de tus temas:

"Aguante Inmigrante"

"Aguanta Inmigrante" es la realidad que viven millones de personas que emigran buscando cumplir sus sueños.

"Juana"

"Juana" es una canción pícara pero romántica, de verdad me describe como persona, artista y compositor

"Malcriada"

"Malcriada" es una apología a la mujer que no se deja, que mantiene la situación bajo control, a la mujer Latina.

"Exótica"

"Exótica" fue inspirada en una mujer de la Amazonía Peruana, su misticismo y sensualidad me llevó a escribir esta canción muy fácilmente.

"En Crisis"

"En Crisis" es un despecho, tiene su dosis de melancolía andina, es para llorar y bailar al mismo tiempo, además, quien no ha pasado por una crisis así.

"El Vaso Vacío"

Este tema tiene el sonido de la “chicha” peruana, que es un tipo de Cumbia peruana que nace en los 70, pero con un edge moderno.

"Todo Mal"

"Todo Mal" habla de extrañar tanto que nada se siente bien.

"Triste y Desesperado"

Otra vez la melancolía andina invade mis canciones jajaja, “Triste y Desesperado” es un lamento andino.

"La Magia"

"La Magia" es el enamoramiento, es esa magia que se hace entre dos personas cuando sus almas y cuerpos conectan.

Has colaborado y escrito con grandes artistas a lo largo de tu carrera, ¿qué es lo más valioso que has aprendido?

La humildad y el trabajo son las mejores banderas que puedes llevar.

¿Qué te gustaría que tus seguidores se llevarán al escuchar este disco?

Que escuchen el sonido de mi tribu, de mi pueblo, que se lleven algo distinto a lo que ya han escuchado antes, un trabajo hecho con mucho cariño y sentimiento.

