TRACK X TRACK: P1Harmony muestra sus ‘Killin’ skills con el lanzamiento de su primer disco

Demostrando que they are “Killin It” en la industria musical, P1Harmony alcanza una nueva meta al finalmente estrenar su álbum debut titulado, “때깔 (Killin’ It)”. Compuesto de 10 temas este proyecto fue escrito y compuesto por sus seis integrantes: Jongseob, Keeho, Intak, Jiung, Theo y Soul.

Explorando con sonidos nuevos y refrescantes, los aclamados ídolos surcoreanos esperan deleitar a todos sus fans alrededor del mundo, mejor conocidos como “P1eces”, con este nuevo proyecto.

Los integrantes del grupo nos dieron un breakdown de cada uno de los temas del disco:

1. 때깔 (Killin’ It)

Creemos que esta canción, la cual es el tema principal, es la mejor y en la que tenemos más confianza, porque nos sienta muy bien. Intentamos poner nuestros tonos vocales y distintivos con confianza en la canción para mostrar nuestros colores. ¡Esperamos que nos brinden mucho apoyo con ‘”때깔 (Killin’ It)”!

2. Late Night Calls

Esta es una canción trendy, que es ligera y fácil de escuchar. Es alegre pero tranquila, el cual viene siendo la característica principal de la canción. El ritmo del coro tiene una vibra tropical, haciendo que “Late Night Calls” sea una canción que se puede disfrutar aún en los días fríos.

3. Everybody Clap

Así como lo indica el título, el ritmo distintivo de las palmas de la canción hace que todos quieran aplaudir. La canción es divertida y tiene una melodía pegadiza. La letra es fácil de cantar después de escucharla por primera vez. Estamos emocionados por ver a todos aplaudiendo y saltando junto a nosotros en el escenario cuando estemos de gira.

4. 꿍꿍이 (Love Story)

“꿍꿍이 (Love Story)” es uno de nuestros temas favoritos de nuestro primer álbum debut. Hicimos un esfuerzo para escribir letras con las cuales nuestros fans podían identificarse. Nuestro objetivo es transmitir una emoción, como la llegada de las flores en primavera. Contiene un ritmo lento de tempo, que P1Harmony nunca había explorado antes. Mediante el cual queríamos explorar con una balada más suave.

5. Countdown To Love

El coro es super adictivo y fácil de cantar, para que todos puedan disfrutar y olvidarse de todo lo demás, mientras escuchan esta canción. No podemos esperar más para cantar este tema frente a todos en el escenario muy pronto ¡Esperamos que escuchar este tema pueda siempre ayudarte a iniciar tu día con emoción y mucho brillo!

6. Emergency

Los intensos y robustos sonidos de guitarra combinado con la urgencia repetitiva de la letra de “It’s An Emergency” en el coro, muestran la voz y el rap distintivo de P1Harmony dentro de una atmósfera tensa. Hicimos todo lo posible para incorporar elementos interesantes a lo largo de la canción para mantener una vibra firme pero también un poco relajada.

7. 2Nite

Queríamos que los fans sintieran que esta canción mostraba a P1Harmony trayendo una vibra completamente diferente. El atractivo sonido del bajo que retumba sobre la interpretación única de cada miembro en las voces del coro crea un sonido etéreo. Como sugiere el título, “2Nite”, es un tema que puedes escuchar mientras manejas de noche.

8. Let Me Love You

¡Estamos obsesionados con la melodía única y el sonido de las guitarras en esta canción, y esperamos que l@s P1eces lo estén también! En vez de irnos por una vibra muy seria, optamos por un sentimiento más hip y suave, agregándole letras ingeniosas y dinámicas que elevan el ambiente divertido y juguetón del tema.

9. Street Star

Nuestra canción, “Street Star” tiene un concepto claro. Grabamos la canción con la actitud de “I am a Street Star (Soy una estrella de la calle)”. Este tema demuestra diferentes niveles de ‘coolness’. Muestra a P1Harmony a través de sus sonidos crudos y ligeramente más ásperos. Mientras escuchas esta canción, te encontrarás caminando con más confianza.

10. I See U