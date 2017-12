Tego Calderón acusado de maltrato por su esposa

Michelle Peterbauer, esposa de Tego Calderón, radicó una demanda de divorcio por "trato cruel" contra el reggaetonero el pasado 28 de noviembre. Una vista para pensión alimenticia ha sido fijada para el 20 de diciembre, según reportó en primicia el diario Primera Hora.

Según el código civil de Puerto Rico, donde reside la pareja, "trato cruel" es citado como una causa de divorcio cuando de una parte a otra hay angustia mental, daño sicológico, control económico, o violencia, entre otras. Una fuente con conocimiento del caso no quiso especificar a Univision Entretenimiento detalles del mismo pero dijo que "ha habido un patrón de maltrato, y los casos son bien serios. El control económico es parte de ese maltrato". La fuente dice que hay sustancias controlados envueltas en el caso.



Univision Entretenimiento intentó comunicarse sin éxito con Calderón via teléfono y correo electrónico. El artista no ha hecho declaraciones al respecto. Calderón y Peterbauer se casaron en 2006.

Según la fuente, los tres hijos de la pareja viven con Peterbauer y ambos ya estaban separados en noviembre 2015 cuando el artista declaró en una entrevista en Latin GRAMMY que su esposa lo había echado de la casa.

"Tuvimos suerte que mi esposa me botó de mi casa y ganamos", dijo Calderón a People en Español tras ganar Latin GRAMMY en categoría Mejor Álbum Urbano por 'El que sabe, sabe'. "Por eso este disco me hace tan feliz, porque ha sido un año fuerte," dijo en ese entonces. "Yo soy padre antes de nada. Por eso nos fuimos de la casa para que ellos tengan un hogar feliz. Si no hay un hogar feliz, pues para qué vamos a estar ahí."