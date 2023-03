Sebastián Lletget acepta haber lastimado a Becky G y le ofrece disculpas

Tras aceptar que no está bien mentalmente y para lograr ser la persona que quiere, aceptó que: "Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados (...) He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación".