Sael presenta un EP muy emocional en el que recuerda su infancia

No, la verdad que cada vez me siento más feliz porque siempre que tengo un lanzamiento muy importante, lo mismo pasó con mi EP anterior. Era como que hacía un stop y decía diablos, ósea, como que esto empezó siendo un hobby. Yo empecé siendo Big Maker. Yo no quería ser como artista hasta que empecé a componer canciones y empecé a grabar estas composiciones que tenía y me empezó a gustar el mundo de cantar y de ser yo el que ponga la cara y nada. Ahí nació el sueño y la verdad que estar cumpliendo todas las metas que me he propuesto desde chiquitito es algo muy especial para mí y estoy muy agradecido con mis fanáticos, con mi familia, con la vida y con toda la gente que me apoye.