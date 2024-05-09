Ryan Castro lanza su esperado álbum "El Cantante Del Ghetto”

Para Ryan Castro, más que simplemente lanzar música, este álbum es un homenaje personal a sus raíces humildes y a la gente trabajadora de su ciudad natal en Colombia. Desde sus comienzos cantando en los buses locales hasta convertirse en una sensación mundial, cada canción en "El Cantante del Ghetto" cuenta una historia de superación y orgullo por sus orígenes.

El álbum no solo destaca el talento individual de Castro, sino que también presenta colaboraciones estelares con algunos de los nombres más destacados de la escena musical. El video oficial del proyecto, "Pueblo De Medallo", cuenta con la participación del pionero del trap latino, Arcangel, añadiendo un toque adicional de energía y autenticidad al lanzamiento.

Para celebrar el lanzamiento de "El Cantante del Ghetto", Castro ha emprendido una gira internacional sin precedentes, visitando 4 países en menos de 72 horas. Con paradas en Madrid, Bogotá, y próximamente en México y Miami, esta gira es una oportunidad para que los fanáticos de todo el mundo experimenten la magia de su música en vivo.

Ryan Castro está demostrando ser una fuerza en ascenso imparable en la industria musical, con millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y éxitos anteriores como "Jordan" y "Quema". Castro ahora se embarca en una nueva era con "El Cantante del Ghetto", estableciéndose como una de las figuras más influyentes del reggaetón.

Con una combinación única de talento, pasión y autenticidad, Ryan Castro continúa llevando el reggaetón a nuevos niveles, dejando una marca indeleble en la escena musical global.

Este álbum es más que música; es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la determinación de perseguir los sueños sin importar los obstáculos.