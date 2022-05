Ricky Muñoz reveló que después de 28 años de carrera sufre de pánico escénico

“Nunca me he desmayado, pero sí me falta el aire, no sé si han visto que en series cuando a alguien le falta el aire, que tiene pánico y empieza a respirar dentro de la bolsa, es básicamente lo mismo, personalmente me siento con coraje conmigo mismo porque ‘¿cómo a estas alturas del partido va a ser eso?’”, contó.