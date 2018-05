"Si queremos dignificar al regional mexicano, los músicos debemos tener excelente presencia": Luis Coronel

“Creo que es muy importante que al cantar nuestra música lo hagamos con una excelente presencia. Es una responsabilidad de nosotros el pararnos ante la gente y tener la camisa bien abrochada, los pantalones bien puestos y el saco a la medida”, comentó el cantante en una entrevista a Univision Entretenimiento que hizo en la Ciudad de México para promocionar su nuevo sencillo ‘Para no acordarme de ella’.

Explicó que no tiene nada en contra de las botas y el sombrero, ya que él los utilizó en sus inicios con mucho orgullo, pero en esta época la nueva imagen del cantante de regional debe ser diferente, sobre todo porque la gente está volteando a otras corrientes musicales y es muy importante dignificar y darle presencia al cantante grupero.



“Tenemos que acabar con esa imagen que se tenía de los gruperos. Antes de salir a cantar debemos fajarnos bien, taparnos bien, que los pantalones no nos queden debajo de la nalga, salir bien peinados, combinados; creo que eso es muy importante hoy en día. En lo particular yo me siento muy a gusto con mi forma de vestir, y creo que a la gente también le agrada”.