Lucero cantará banda, pero no canciones como las de Jenni Rivera

Lucero está a punto de concluir la grabación de su segunda producción con banda, aunque por incursionar en este género de regional mexicano ya la comparan con Jenni Rivera. Sin embargo la llamada ‘Novia de América’ afirmó categóricamente que sus canciones no son para nada feministas como las que interpretaba la ‘Diva de la banda’ .

Luego del éxito de su primer disco con banda, Lucero se puso en manos del compositor de moda Luciano Luna, para la realización de su segunda producción en este género a la que titulará 'Más enamorada con banda', y al hablar de este material con medios mexicanos la cantante no pudo evitar el tema Jenni Rivera.

Añadió que en sus canciones ella defiende mucho los roles, tanto el femenino como el masculino, ya que ambos tienen un valor “súper importante”. “ Tal vez no soy cien por ciento feminista, porque hay mujeres a las que no defendería porque siento que no están haciendo las cosas correctas, y hombres que tampoco defendería por lo mismo”, agregó.