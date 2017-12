La luz después de los excesos: 'El Mimoso' abraza a Dios, estas son las razones

Luis Antonio López ‘El Mimoso’ no ha tenido una vida fácil. Mucho menos desde que dejó La Banda El Recodo, en 2009, la madre de todas las bandas. En un principio, Poncho Lizárraga dijo en una conferencia de prensa en Sonovisa, en julio de 2009: "Para nosotros es importante compartir esta noticia con todos los medios de comunicación y aclarar todas las especulaciones que se han creado. Nosotros no hemos tenido ningún conflicto con Mimoso, ni mi hermano Joel ni yo; al contrario, lo apoyamos y, por eso, es que seguirá siendo parte de nuestra empresa, pero con su nuevo proyecto como solista".

Pero luego, en un video de Sal y Pimienta, 'El Mimoso' reconoció que no tenía relación alguna con Poncho Lizárraga. De hecho, La Banda El Recodo le puso una multa que debía pagar por haber renunciado, pero eso no impidió que, a inicios de 2017, El Mimoso se comprara un bus para llevar a los veinte músicos que lo acompañan en sus giras del proyecto que solista que consolidó, en parte, gracias a la ayuda y el padrinazgo de Julión Álvarez: "los hermanos, tanto Julión como Ricardo, han sido para mí de gran apoyo. Se los agradezco de verdad y saben que yo no digo las cosas solamente por decírselas, ellos saben que esto no ha sido fácil, que no fue de la noche a la mañana que se dio la confianza".



“Me voy a dedicar a algo hermoso, el momento que esté en las iglesias brindando mi testimonio va a ser para cantar para Dios”, comentó en diciembre de 2017 el cantante a la editorial OMG.

‘El Mimoso’ explicó que hace tres años “llegó a Dios” luego de haber tenido una vida de excesos y a partir de entonces su idea de la vida ha sido ser feliz porque tuvo la necesidad de llenar vacíos.



“Sí, Esa necesidad de amor, gozo y alegría. Todas las personas deseamos ser felices y solo Dios los llenó”. Añadiendo que hace tres años se alejó del alcohol y confesando que no ha sido un santo, sino “un pecador con muchos errores”.

Dijo que a lo largo de 23 años ha tenido altas y bajas en su carrera musical y que llegará el momento en que deberá dejar su sitio a las nuevas generaciones.

Sin embargo aclaró que este cambio está previsto para tres o cuatro años pues ahora está concentrado en el proyecto que recién comenzó, su disquera que llamó ‘Cielo Music’, sitio donde por cierto ya grabó varios temas de corte cristiano.



Gente cercana al cantante compartió a Univision Entretenimiento que efectivamente ‘El Mimoso’ está muy comprometido con su religión y ya planea retirarse de la música comercial, aunque afirmaron que aún faltan varios años, sobre todo porque el intérprete está viviendo una de las mejores etapas de su carrera.

