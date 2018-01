Jorge Medina: "Cuando era empleado de La Arrolladora no disfrutaba tanto la música como ahora"

Luego de su paso por La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina reveló que mientras estuvo en la agrupación no disfrutaba de la música ni se divertía, lo que sí puede hacer en su nueva faceta de solista.

El cantante dijo que antes (en la Arrolladora) no escuchaba a nadie, solo era él y nadie más, pero ahora ha aprendido a oír consejos y dejarse dirigir.



“En la Arrolladora yo era empleado y me decían lo que tenía qué hacer, ahora me doy mi tiempo para que la música salga mejor. Ahora sí me divierto y disfruto haciendo lo que me gusta”.



Y es que el músico, originario de Sinaloa, estado del noroeste mexicano, reveló que como solista tiene un as bajo la manga llamado Chuy Lizárraga , por lo que asegura que este binomio hará mucho ruido en el terreno musical en 2018.

“ Con el Chuy he aprendido a eso: me da consejos, me regaña, es muy impositivo, básicamente haz de cuenta que estoy con mi papá y por todo me regaña. Pero a la vez encontré a un productor que me ha enseñado a no precipitarme, a tomar las cosas con ‘teiquirisi’, pues yo aún me sigo acelerando a veces”.

Comienza una nueva etapa

Medina confesó que después de tomar la decisión de salir de la Arrolladora en 2016 mucha gente lo olvidó, pero que esta experiencia le sirvió para saber quiénes eran realmente sus verdaderos amigos. Uno de ellos fue precisamente Chuy Lizárraga, cantante de banda quien, al igual que Medina, salió de una agrupación, en su caso de La Original Banda El Limón, para incursionar como solista y productor musical, por lo que ahora impulsa a nuevos valores del regional mexicano con su propia empresa, Tierra Sinaloense Entertainment.



"De pronto mi teléfono dejó de sonar, los ‘amigos’ se desaparecieron y solo se quedaron los verdaderos camaradas, entre ellos Chuy y Edén Muñoz, de Calibre 50”, explicó Medina en entrevista con Univision Entretenimiento.

Por tal motivo Jorge Medina explicó que con su primer material discográfico como solista, titulado 'Lo más seguro', depositó toda su confianza en Chuy (quien lo produce), porque ahora sí sabe lo que es disfrutar la música. Y aunque aún no hay una fecha confirmada para la salida de este disco, actualmente ya suena la radio el primer sencillo homónimo.



“Hagan de cuenta que Chuy me cayó del cielo para poder divertirme con este material, porque a él lo conocía como amigo, pero desconocía su parte creativa en el estudio, y pues a final de cuentas ambos somos músicos líricos, gente de rancho que no estudiamos música, pero somos capaces de sentirla”.

Y precisamente para controlar esos impulsos y arranques que le ocasionaron problemas como sus adicciones a las drogas y el alcohol, además de supuestas infidelidades, Jorge Medina decidió tomar cartas en el asunto, por lo que gracias a algunas terapias y cursos logró reencontrase y ahora disfruta cada momento de su vida.

“El 2018 será un gran reto para mí, y sé de la responsabilidad que tengo enfrente; que el respeto que antes no le tenía al público ni a mí mismo, hoy sí lo tengo, porque me cuido físicamente, mentalmente y espiritualmente”.





Para concluir, Jorge Medina dijo ser un hombre renovado que disfruta al máximo a su familia, pues ya tiene tiempo para sus hijos, para su esposa y, sobre todo, para él, luego de que confesara que con La Arrolladora Banda El Limón estuvo bajo una intensa presión, situación que lo llevó a cometer algunos excesos con el alcohol, entre otros vicios.

“Yo creía que como dicen que la vida se vive una vez, había que acabarla de manera acelerada y echando desmadre, pero no es así, la vida se vive una vez y por eso hay que disfrutarla y vivirla al máximo”.

