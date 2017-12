¿Qué pasó con el disco en inglés de Jenni Rivera? Rosie Rivera revela nueva información

'Dreaming of You', el disco en inglés de Selena Quintanilla, salió al mercado apenas cuatro meses después de que la artista fuera asesinada a los 23 años de edad en 1995. Jenni Rivera, otra super estrella mexicoamericana marcada por la tragedia, también había grabado un disco en inglés antes de morir en un accidente aéreo. Sin embargo, han pasado cinco años desde aquel fatídico 9 de diciembre 2012 y el disco "crossover" de Jenni aún no ve la luz del día.

En una nueva entrevista con la revista Billboard, Rosie Rivera, hermana de la artista y administradora de su herencia, reveló los planes que tiene para el disco en inglés. "Saldrá con su película biográfica. Ese es mi plan", dice Rosie, quien se desempeña como CEO de Jenni Rivera Enterprises. "Será la banda sonora de la película". Rosie dice que ha recibido muchas ofertas de diferentes estudios de Hollywood pero aún está buscando el "hogar" apropiado para contar la historia de la 'Gran Señora'.



El tema de la demora del disco en inglés de Jenni ha sido uno de disputa entre sus allegados y los que fueran su equipo de trabajo. Pete Salgado, representante artístico de Jenni hasta su muerte, comunicó su frustración al respecto en una entrevista reciente con Univision Entretenimiento. "Lo había grabado en 2004 ó 2005 pero lo detuvimos porque no queríamos dividir sus audiencias," dice Salgado. "Cuando falleció estábamos en proceso de revisar la idea. Selena obtuvo fama mundial después de su muerte. Era el momento perfecto para lanzar el álbum pues el mundo entero quería saber más sobre ella. Lo mismo se puede decir de Jenni. Pero yo no fui parte de esas decisiones con la familia."



Rosie parece tener sus dudas por la demora y concuerda con Salgado en el buen ejemplo de la familia Quintanilla a la hora de administrar el legado de la Reina del Tex-Mex. "Admiro a los administradores de Selena por haberlo sacado tan rápido y a veces pienso '¿Debíamos haberlo hecho en el primer o segundo año?'" le dice Rosie a Billboard. "Pero me siento en paz al decir que saldrea cuando esté listo, Dios estea en control".





La hermana menor de los Rivera también habló sobre temas nuevos de Jenni que aunque no son parte del disco en inglés, saldrán tan pronto como 2018. Juan, otro hermano que administra junto a Rosie los asuntos de la fallecida cantante, encontró por lo menos dos discos inéditos entre los archivos de Jenni. Juan sólo ha querido compartir con Rosie, Chiquis, y los otros hijos de Jenni dos de estos temas, incluyendo uno que Rosie asegura está dedicado al gran amor de Jenni: Fernando "Fernie" "El Pelón", un promotor de radio con quien Jenni tuvo un romance por una década. "Ella llora, creo que le dedica esa canción a 'Fernie'", dice Rosie, sin identificar la canción, a la que llama "un misterio". "No puedo verificarlo porque que ella no lo dice. Pero la manera en el que la canta y lo que lo hace tan conmovedora es que pareciera que le canta a él. Y nunca la sacó, no sé por qué."



