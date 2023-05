Pedro Tovar de Eslabon Armado se quejó de Peso Pluma por no darle créditos en ‘Ella Baila Sola’

"Mis respetos para el compa Peso Pluma, pero es lo que me agüita, que para esas cosas no me invitan, yo quisiera relucir esa canción más, yo desearía estar ahí con Jimmy Fallon, con Peso Pluma, no a ese nivel como está él, pero ahí haber podido cantar esa canción, me agüité poquito, no miento", comentó durante su en vivo.