Pedro Capó le canta a la muerte en una completa fiesta

Me fui a la terraza con mi guitarra, solo, y buscando mis miedos me topé con la muerte que es un miedo que todos tenemos en común, el que diga que no, mis respetos (risas), porque todos tenemos incertidumbre de lo que pase; me metí a explorarlo, y fue liberador para mí entrar en ese espacio de visualizar mi muerte, pero el objetivo central es celebrar la vida. Así que quise atacarlo desde el humor, incluso en tan poquito tiempo, ya han habido funerales donde se ha utilizado la canción. Que se vuelva la banda sonora de funerales es algo fuerte, no lo esperaba, pero es bonito verlo así desde una perspectiva de alivio y de alivianar ese sentimiento.