Uforia #NewMusicPicks: La mejor manera de empezar Marzo es dándole play a los mejores estrenos musicales

Si lo que quieres es bailar pegaito junto a tu pareja este weekend, el junte de Prince Royce y María Becerra con ‘Te Espero’, es la bachata perfecta para hacerlo. Este tema, que inicia con una interpolación del icónico hit de los 80’s “(I Just) Died in Your Arms” de la reconocida banda británica Cutting Crew, se mezcla con la voz de Royce yla sensualidad de Becerra, para ponerle el sello de que será hit.