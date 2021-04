Uforia #NewMusicPicks: ¡Alístate para el verano con la música más hot!

Girl From Rio- Anitta



¡Next Stop: Brasil! Llevándonos en un recorrido por su hometown Rio De Jainero, la talentosa Anitta, estrena su sexy and sassy single, “Girl From Rio”. Honrando la cultura vibrante de la cuidad que la vio crecer, esta brazilian queen, gets up close and personal en este hit que relata su historia de vida. Al igual que también busca homenajear la belleza de las mujeres desde su perspectiva. ¡Al escucharla you’ll definitely be falling in love with a “Girl From Rio”!

Qué Bueno Es Tenerte- Natalia Jiménez, Banda MS



¡Un collab que nos hace sentir vivos y creer en el amor! Natalia Jiménez con Banda MS unen sus impecables voces para traernos serenata a nuestros oídos con su rola, “Qué Bueno Es Tenerte”. Con un romantic vibe y líricas sentimentales , le demuestran sus sentimientos a una persona especial y le agradecen por el cambio que ha hecho en sus vidas. Dándonos maripositas en el estomago, esta song es perfecta para bailar pegadito con tu pareja.

Miénteme- Tini, Maria Becerra



¡You are lying si dices que no estás obsessed con este dúo! Las argentinas Tini y Maria Becerra sorprenden con el release de su segunda colaboración titulada, “Miénteme”. Con una cumbia pegajosa mezclada con ritmos urbanos, le confiesan a un chico que quieren pasar una noche juntos sin importa si mañana solamente son amigos. Convirtiéndose en cómplices en su videoclip, estas girls demuestran que nobody should mess with them.

Tu Fanático (Remix)- Pedro Capó, Nicki Nicole, De La Ghetto



¡Turn the heat up! El talentoso Pedro Capó en compañía de sus colegas Nicki Nicole y De La Ghetto, llegan a encender las redes con el lanzamiento del remix de su tema “Tu Fanático”. Elevando la canción to a whole new level con su química explosiva, este trio ha logrado fusionar sus sonidos únicos para crear un temazo que se trata de estar loco y adicto por alguien. Sin duda de que te convertirás en el #1 fan de este junte.

Dancing In the Dark- Juanes



¡Apaga la luz y baila al ritmo de esta canción en la oscuridad! Nuevamente, Juanes nos sorprende con otra gran interpretación de otro clásico. Riéndole tributo a uno de los íconos musicales, Bruce Springsteen, traduce al español su popular canción, “Dancing In The Dark”. Vertiendo toda su alma, la interpretación por el colombiano es más lenta y vulnerable para enfatizar el sentido de tristeza y vacío que tiene la canción.

Sin Panty- Nio García, Farruko



¡Este junte es “oro, nunca bronce”! El talentoso del género urbano, Nio García, se une al legendario Farruko, para lanzar una steamy song titulada, “Sin Panty”. Fusionando sus sonidos inigualables, han creado un reggaetón smash que se trata sobre una chica que siempre esta con ellos y con la cuál disfrutan de los momentos a solas. However, intentan no enamorarse de ella porque ella es como el “infierno”.

No Hay Pedo- Grupo Sigma, Joey Montana



¡Ellos son los reyes y siempre hacen lo que quieren! Creando un tema pop con fusión de reggaetón con sierreño, El Grupo Sigma y Joey Montana, presentan su song, “No Hay Pedo”. Basada en la expresión popular mexicana, estos chicos le enseñan a una expareja que les fue infiel, que ya no les importa lo que sucedió porque ahora están mejor without them. Es perfecta para escuchar en la troka, cantar a todo pulmón y sanar ese corazón roto.

Olvidarte ¿Cómo? – Banda Carnaval, Calibre 50



¡Jamás vamos a forget este junte! Los compas Banda Carnaval invitan a Calibre 50 para darle un spin peculiar a su hit mundial, “Olvidarte ¿Cómo?”. Fusionando sus increíbles voces, llegan para demostrarle a alguien que les rompió el corazón que ellos todavía no han podido superar ese dolor desde su partida. En su video musical los vemos reunidos en un rancho alrededor de una fogata cantando y haciéndonos sentir como si estuviésemos allí con ellos.

Loco Contigo- Jay Menez, La Perversa



¡Esta colaboración tendrá a todos going crazy! El ascendente dominicano Jay Menez se une a su compatriota La Perversa para regalarnos su tema coqueto, “Loco Contigo”. Enloqueciendo a todos, este temazo se trata de un juego sexy de ‘decir-y-responder’ en el que ambos intercambian versos antes de llegar a un hook candente. Compuesta de un ritmo que mezcla la energía del reggaetón con un poco de actitud urbana, esta canción promete ser lo más hot del verano.

Paris Pa’ Qué- Santi



¡No hay que gastar nada para pasarla bien! Así nos viene a cantar SANTI con su new single, “Paris Pa’ Qué”. Mediante una melodía pop urbana con líricas humorísticas, esta canción celebra los placeres sencillos de la vida y demuestra que no se necesitan las cosas más lujosas o caras para pasarla bien. Al ver su fun music video, enseñan como lo más importante es tener a la persona indicada a tu lado y lo material no importa.

New Artist

Candela- Amber Donoso



¡El que juega con fuego se quema! Así nos canta the Chilean-British artist on the rise, Amber Donoso con su fire single, “Candela”. Elevando la temperatura, mezcla sonidos de reggaetón, R&B y pop, que demuestran a la perfección lo que se trata su personalidad musical. La canción fue escrita específicamente desde la perspectiva de una mujer y busca ayudar a todas las women a encontrar el poder en su sexualidad y showcase the strength of their feminity.

Otros