Myriam Hernández estrena álbum navideño y prepara gira por Estados Unidos

Bueno, con mucho ejercicio. Yo entreno de lunes a sábado siempre, incluso cuando estoy de gira o cuando estoy de promoción, como ahora. Tengo mi entrenadora, que entrenamos vía online. Duermo mucho en la gira cuando tengo espacios de descanso, en los aviones no me cuesta dormir, en el bus si hay un trayecto de dos horas por tierra lo duermo, en los días de los conciertos duermo también todo el día, me levantó solamente a lo que tengo que hacer que es el show. No trasnocho, hago los conciertos y me voy a mi habitación a dormir, no me voy a celebrar hasta cuando ya la gira termina.