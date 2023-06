Los artistas mexicanos más nominados a Premios Juventud 2023

Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)

La Nueva Generación Regional Mexicano (New Generation - Regional Mexican)

Mi Artista Favorito De Streaming (My Favorite Streaming Artist)

Mejor Canción Para Mi Ex (Best Song For My Ex) QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

Mejor Canción Para Mi Ex (Best Song For My Ex) UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Mejor Canción Regional Mexicana - NO SE VA (EN VIVO) - GRUPO FRONTERA

Mejor Colaboración Regional Mexicana - BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA

Mejor Colaboración Regional Mexicana - QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

Mejor Fusión Regional Mexicana - UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY