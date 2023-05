Mario Bautista celebra 10 años de carrera musical lleno de música nueva

Pues yo creo que de mi familia desde morrito. Porque a mí lo que me encanta es la música en general, no es como que sea un artista de un género. Me encanta experimentar, probar diferentes cosas y pues me siento cómodo en diferentes géneros y por eso dije ¿para qué encerrarme en uno si lo que quiero hacer es música y lo que me encanta hacer es música? Pues hagamos de todo.