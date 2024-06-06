Marca Registrada: una década de innovación y éxito musical en The G.O.A.T
Celebrando una década de trayectoria y el lanzamiento de su álbum número 22, "The G.O.A.T.", Marca Registrada se reinventa una vez más. En una entrevista exclusiva, la banda nos habla sobre su inspiración, evolución musical, y sus proyectos futuros.
¿Cómo se sienten de estar celebrando ya una década de trayectoria con este álbum número 22 ya de la carrera de Marca Registrada?
No, pues qué te digo, ahorita ser un artista fugaz es lo que está de moda y creo que Marca pues no lo ha sido, Marca ya tiene sus añitos, su tiempo y eso cualquier artista lo ve como un logro, te lo digo porque tengo muchos amigos artistas que ya están consolidados y es la meta que buscamos todos ¿no? consolidarnos y creo que marca para allá, va por muy buen camino.
Cuéntanos un poco ¿cuál fue la inspiración detrás del título The G.O.A.T. de este nuevo álbum?
Ok, The G.O.A.T. como ya sabes, en Estados Unidos se cataloga como el mejor de todos los tiempos, entonces aquí se trata de eso. Algo muy curioso que voy a explicar es que este disco yo lo hago como un acercamiento al gran ídolo para mí, que es Cristiano Ronaldo, creo que ya todo el mundo lo sabe y este disco lo hice con más que nada con esa estrategia y con esa medida de tener un acercamiento a Cristiano. He buscado los medios por mar y tierra de cómo conocerlo, cómo contactarlo, cómo llegarle, y como sé que si Dios quiere, este año tal vez lo conozca porque ya estoy casi llegando a la meta por medio de contactos, porque quiero que sepa que ese disco fue dedicado a él en gran parte. Y en parte también me lo autodedico a mí porque yo tengo 12 años ya en el medio, a mí me tocó desde que empezó grupos progresivos hasta lo que fue grupos campiranos como la época de Ariel Camacho y de Ariel Camacho surgieron todos los que andan ahorita, que son Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma, etcétera porque en todas las entrevistas dicen ellos que fueron inspiración y pues que más que a mí me tocó ser amigo de él, componer para él y aparte grabar duetos con él, y pues seguir en la lucha y seguir como artista de moda después de tanto tiempo.
Hablemos de todos estos años de trayectoria. Ya ha evolucionado el sonido de Marca Registrada, de norteño a tecno corridos ¿qué los ha llevado a explorar estos cambios musicales?
Pues fue una evolución más que nada, porque cuando Marca Registrada estaba en su auge fuerte que fue en el 2022 con ‘Si Fuera Fácil’, ‘El Rescate’ y ‘Solo Me Dejaste’, pues ya empieza la era del Peso Pluma, de los tumbados que se hacen más fuerte, y entonces la gente está deja por un lado lo tradicional que es la música que nosotros estábamos haciendo y pues dije yo tengo que hacer algo, tengo que hacer un producto que nadie lo esté vendiendo ahorita con originalidad, y dije entonces tengo que hacer algo totalmente diferente a lo que están haciendo todos y pues busqué y busqué la manera de hacer algo diferente la encontré en ‘Elovrga’, después le brincamos a lo que fue ‘Alucín’ que fue un éxito también y nos fuimos acomodando ya a todo lo que está saliendo ahorita. También ‘Bling Bling’, a los corridos felices, a todo lo nuevo que se vino, quisimos hacer un nuevo producto
En este álbum número 22 incluyen colaboraciones con varias promesas juveniles ¿cómo seleccionaron a estos artistas y qué le aportan a este trabajo?
En este ambiente, todo el mundo está grabando fuerte con fuerte, fuerte con fuerte, pero yo ‘Elovrga’ lo grabé con dos artistas nuevos, ‘Alucín’ también, como quien dice lo descubrí en TikTok, que se hicieron artistas nuevos. Octavio Cuadras, artista nuevo y yo dije: “sabes qué, pues me pegaron las canciones y aparte ayudé a artistas nuevos”, entonces todo este disco es para empujar a talentos juveniles que en ellos miro mucho futuro, miro mucho talento y aparte pues amistad ¿no? los que no tienen mucho talento los jalé por amistad porque que se jalen también ahí con nosotros pero pienso que son promesas del futuro y más que nada este disco es para eso para apoyar a todos los jóvenes, cosa que conmigo no hicieron porque en aquel tiempo se apoyaban fuerte con fuerte, lo que siguen haciendo ahorita, pero mi línea ha sido un poquito diferente, que es apoyar a los artistas nuevos.
Precisamente, fundaste hace poco una casa discográfica, The Magic Entertainment, para ayudar a esos cantantes emergentes, ¿qué expectativas tienes con este proyecto?
Quiero ayudar a todos los muchachos nuevos que van empezando, que no tienen una oportunidad. Yo también estoy aprendiendo de ello porque nunca había tenido una casa discográfica como tal, es nuevo para mí, pero quiero ir aprendiendo junto con los artistas Bendito Dios tengo muchísima gente que me apoya. Y lo que promete The Magic Entertainment es apoyar a nuevos artistas y en lo personal, volverme productor musical.
¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Hubo algún desafío particular durante la grabación? ¿todo salió como lo esperaban?
Este disco se grabó en estudios diferentes: se grabó en mi estudio y en dos estudios que rentamos. Se grabó en un estudio de otra ciudad con otro artista. Es decir, fue un rompecabezas que se fue haciendo, y pues tratamos de hacerlo con la misma mezcla, creo que quedó súper bien. No prometo que sea el disco del año, pero sí un disco que va a ser un parte aguas, así que les va a gustar mucho y que van a conocer mucho de los artistas nuevos, mucho de Marca Registrada, mucho de nuevos estilos, viene totalmente diferente, pero yo estoy muy consciente que este disco no está hecho para pegar está hecho para que les llegue a todos ustedes, para que emerjan esos artistas nuevos, para que Marca Registrada se posicione como un grupo colaborador con las nuevas promesas de la música mexicana y lo miran así siempre. Porque hay discos donde yo voy a sacar canciones solo o canciones con artistas fuertes o canciones con artistas de otro género, etcétera. Pueden ser mil discos, pero este en especial que es el aniversario, quiero que sea así apoyando a artistas nuevos artistas que tienen una promesa pero no tienen la manera de llegar a todos los oídos espero que en manos de Marca Registrada si pueda llegar.
De estos 12 años de Fidel y 10 de Marca Registrada ¿qué ha sido lo mejor que les ha dejado la música?
Experiencia, mucha experiencia, muchas cosas muy bonitas, mucho colmillo, se podría decir así, porque vas conociendo, te vas topando cosas, no siempre es bueno pero tampoco no todo es malo, se va disfrutando el proceso. Me ha dejado muchas amistades, mucho aprendizaje, mucha madurez también porque aquí vas aprendiendo dependiendo de los golpes que te vayas pegando pero si me dices algo, claro, aprendizaje ,te lo diría 12 años de aprendizaje en esta escuela que es la música y Marca Registrada.
Han colaborado recientemente en ‘Bling Bling’ con Maluma, ahora con Julieta Venegas ¿qué aprendizaje ha dejado también trabajar con artistas de este nivel?
Bueno pues con Maluma, te puedo decir que trabajan diferente los reggaetoneros. Trabajan muy diferente, muy profesional, hacen muy bien las cosas, son más alegres, tienen más chispas, más movidos, que él disfruta su trabajo, que está alegre siempre y está cotorreando todo el tiempo. De Julieta Venegas, le aprendí mucho, su madurez laboral, su profesionalismo, es una profesional que idolatro desde que era un niño, la verdad, sin decirle viejita a mi tía Julieta, porque así le dije, así la adopté, y pues nada, se portaron muy lindos, muy profesionales. Yo siempre la había querido conocer de hecho esa colaboración yo lo pedí, en la de Maluma se dio solo.
¿Cuál ha sido la clave para lograr la atención del público internacional que está teniendo ahora Marca Registrada?
El cambio de música. Mira, yo siempre voy a poner ejemplos en todas partes, en lo que hago en los podcasts, pero por ejemplo, si en Italia comen comida italiana y yo estoy haciendo comida mexicana y les llevo, no les va a gustar porque están acostumbrados a la comida italiana, pero si les llevo comida italiana hecha en México la van a probar y si les gusta pues ahí está, es lo que hizo Marca Registrada. Marca Registrada es música mexicana pero para el mundo, no para México es música mexicana para el mundo que fue lo que hizo Peso Pluma, que fue lo que hice con ‘Alucín’, número uno en España. Donde sea, te conocen ‘Alucín’. En España, en Madrid, en Barcelona, te conocen a Marca Registrada y a Los Esquivel por esa canción. Entonces es música mexicana pero al estilo de lo que les gusta en España, lo que escucha en España.
Después del lanzamiento de este álbum, ¿cuáles son los próximos proyectos que vienen para la agrupación y que pueden esperar los fans de Marca Registrada?
Lo que sigue puede ser totalmente diferente, no se lo pueden esperar. Capaz y me escuchas cantando líricas cristianas, rap, no sé, no sabría qué decirte pero algo va a haber.
