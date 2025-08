Magna, la promesa colombiana de la música latina

La verdad, me ha gustado, pues, ha sido increíble porque sabemos que es una canción distinta, no es lo típico, por ejemplo, que suena acá en Colombia, y obviamente es difícil entrar a un mercado con esta canción. Pero siento que ha tenido un recibimiento muy bueno, por lo menos a los fans les encantó. Siento que conectaron demasiado con la letra y con todo ese mundo que hay detrás de la instrumental.

Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month

Yo creo que el consejo más grande es primero, no parar nunca, lanzar y lanzar y lanzar, porque uno a veces como artista espera a un momento, que ese momento ni siquiera existe, como que voy a esperar a que, yo no sé qué, y lo aplazan tres años haciendo música, y nunca terminan haciendo nada, entonces, primero lanzar y escuchar feedback de la gente, porque la música es para uno y para la gente. Y también arriesgarse a escuchar y hacer cosas distintas, y no tratar de seguir como los demás, uno a veces como artista cae en el, es que la gente escucha eso, entonces voy a hacer eso, no caer en eso, haz como lo que te gusta, y trata de hacer cosas distintas, entonces eso, esa gente que tú estás referenciando, están donde están porque hicieron algo distinto, yo creo que es eso.

Pues yo llevo haciendo música nueve años, yo creo que muchos desafíos, demasiados desafíos, pero igual es muy bonito, muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces no he visto que vaya a pasar nada, uno saca un tema en su época y no tenía ni 100 views, yo hice shows y se me sentaban dándome la espalda, peleas dentro de los mismos shows, pero creo que eso es todo parte del proceso, todo es muy bonito y la verdad sí he tenido muchos desafíos, pero bueno acá estamos, nada llega gratis, ni fácil.