Lupillo Rivera confesó todo de su relación con Belinda: "Tú a mí me encantas"

"Un día en una de esas pláticas le dije: ‘bueno ¿por qué no salimos a cenar un día de estos?’ Es más, yo te voy a llevar a donde quiero que me lleves pero tú me invitas. Me acuerdo era en un hookabar y nomás nos quedamos viendo el uno al otro y le dije yo: ‘tú me gustas’, y me dijo: ‘tú a mi me encantas’...y dije aquí es cuando", contó Lupillo.