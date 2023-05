Los Latin GRAMMY salen de América Latina y por primera vez se realizarán en España

La Semana del Latin GRAMMY de este año se llevará a cabo en Sevilla e incluirá la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase y una recepción para los nominados, entre otros. La producción y transmisión del evento estarán a cargo de TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).