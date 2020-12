Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Comenzando las fiestas navideñas con música nueva!

Más De La Una- Piso 21, Maluma



¡Son “Más De La Una” y seguimos escuchando este tema on repeat! Los parceros Piso 21 y Maluma se juntaron para traernos un nuevo hit. Con un beat urbano suave pero pegajoso, este junte viene a cantar sobre sentirse culpable por perder a la persona que aman debido a que le hicieron daño. En su music video, podemos ver cómo cada uno muestra su arrepentimiento porque ya se les hizo tarde para recuperarlas.

Tini, Tini, Tini (Álbum)- TINI



¡Con todo su girl power, Tini viene a deslumbrar a sus fans con su tan anticipado álbum! Este disco titulado, “Tini, Tini, Tini”, está compuesto de 14 temas que coescribió junto a los reconocidos productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Contado con la participación de grandes artistas como Alejandro Sanz, Greeicy y Sebastián Yatra, trae una variedad de estilos y ritmos que demuestran su gran talento y versatilidad.

No Me Acostumbro- Wisin, Ozuna, Miky Woodz, Jesús Navarro



¡Este junte es LEGENDARIO! El ícono del género urbano Wisin une a 3 exitosos cantantes de la música latina para crear el temazo, “No Me Acostumbro”. Esta canción producida por los reconocidos productores, Los Legendarios, mezcla los sonidos urbanos de Wisin, Ozuna y Miky Woodz con el ritmo pop de Jesús Navarro. Creando un flow romántico, te harán recordar a esa persona a la cuál no te acostumbras a olvidar. El music video estará disponible este sábado.

Las Locuras Mías (Álbum)- Silvestre Dangond



¡Silvestre Dangond te tendrá haciendo locuras al escuchar su nuevo disco! Con este decimocuarto álbum titulado, “Las Locuras Mías”, el colombiano presenta una obra de arte llena de himnos que han venido a trascender todo tipo de barreras. Dedicándole más de 8 meses de producción, consiste en 18 temas de vallenatos románticos y cuenta con la participación de su talentosa banda. ¡No te lo puedes perder!

Tears Of Gold- David Bisbal, Carrie Underwood



This collab is worth a million bucks! David Bisbal se junta con la cantante americana de música country, Carrie Underwood, para sacar un tema de ensueños. Bajo el nombre, “Tears Of Gold”, esta song trae una fusión entre pop latino y ritmos country con letras bilingüe, que relatan el final de un apasionado romance. Para sorpresa de todos, Carrie Underwood, hace su debut cantando en español por primera vez. ¡Es un must para escuchar!

Navidad Con La Regida (Álbum)- Fuerza Regida



¡Fuerza Regida nos sorprende con el primer regalo de la Navidad! Lanzando su álbum festivo, “Navidad Con la Regida”, han venido a poner a todos sus fanáticos en su holiday spirit. El disco viene cargado con 7 canciones acústicas al estilo 100% de ellos, de la cuál 6 son covers de algunos éxitos navideños populares para la cultura latina como “Feliz Navidad” y “Burrito Sabanero” y un tema inédito compuesto por la banda.

Mala Mía- Samantha Sánchez



¡Samantha Sánchez lo hizo de nuevo! Lanzando su segundo banger, “Mala Mía” esta artista de la nueva generación viene a dejar claro que she is unstoppable. Demostrando su versatilidad, este tema trae toques de reggae que enseñan una faceta completamente diferente a la de su último sencillo. Con su flow anormal, viene a enseñar que, aunque va empezando, ya hay muchos que la aman y otros que la odian pero que a ella no la van a parar.

A La Orden Del Flaco- Gerardo Ortiz



¡Sin duda que Gerardo Ortiz sigue dominando! Este segundo tema, “A La Orden Del Flaco”, les da un vistazo a sus fans de lo que esta por venir en su próximo álbum. El corrido tradicional describe sobre cómo se encuentra on top of his game, debido a que ha trabajado duro y sus frutos siguen multiplicándose. El video grabado en Los Ángeles, nos da un vistazo a la vida lujosa que tiene por su gran desempeño en su carrera.

Yo Todo Lo Doy- Alfredo Olivas



¡Dile adiós a ese amor que no te corresponde! Alfredo Olivas trae la rola perfecta para desahogar el desamor. “Yo Todo Lo Doy”, se trata sobre despedirte de alguien por quien dabas todo y lastimosamente no recibías lo mismo a cambio. Así que decides mejor sacarla del alma de un solo golpe porque ya te cansaste de su indiferencia. Al ver su video, podrás visualizar el sentimiento detrás de sus letras poderosas.

El Año Viejo- Kyen? Es?



¡No hay que olvidarse de “El Año Viejo” KYEN? ES? regresa para homenajear al famoso tema de 1953, interpretado originalmente por el artista mexicano Tony Camargo. Dándole un spin nuevo y fresco a este hit mundial, envían un mensaje que hay que recordar los bueno momentos del año y estar agradecidos por las cosas buenas de la vida, especialmente en este año lleno de incertidumbre y caos.

Por Esto Te Amo- Gerard Flores



¡This is why we love Gerard Flores! Lanzando su tercer sencillo, “Por Eso Te Amo”, el talentoso cantautor nos regala una balada romántica. Combinando su voz con el sonido del piano y la guitarra, trae un mensaje lleno de sentimiento, que describe como el amor es capaz de vencer todo tipo de obstáculo. En su video musical, lo vemos trascender barreras al demostrar sign language de sus líricas para incluir a personas con perdidas auditivas.

Una Vez Más- Mirella Cesa, Pamela Cortés



¡Ecuador in the house! Dos de las voces más queridas del país, Mirella Cesa y Pamela Cortés, se unen para llenarnos de buena vibras con su colaboración , “Una Vez Más”. Presentando un ritmo cumbia acompañado con beats contemporáneos, estas dos reinas latinas envían a través de sus letras un mensaje positivo sobre dar gracias a la vida por un nuevo amanecer y por nuevas oportunidades. ¡No las vas a querer dejar de escuchar!

NEW ARTIST ALERT

En Tu Piel- Séssi



¡Si todavía no conoces Séssi, you are missing out! De raíces cubano-puertorriqueñas, esta new artist on the rise debuta su segundo sencillo, “En Tu Piel”. Con sus vocals on point y su flow único, trae un tema sexy y provocativo en el que canta sobre querer repetir un momento íntimo con alguien que no puede sacar de su cabeza. En su flirty y fun music video, envía un mensaje de body image, equality y women powerment.

