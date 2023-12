Lo Mejor del 2023: Los nuevos artistas que conquistaron el año

If Bad Bunny, Dua Lipa and Avril Lavigne had a child… it would definitely be GALE! Aunque inició escribiéndole a muchos artistas como Shakira y Christina Aguilera, este año la puertorriqueña ha logrado establecer su carrera como artista. Lanzando su EP, “Lo Que No Te Dije” y nominada a los Latin GRAMMY como “Best New Artist”, este 2023 GALE made it clear que esto solo es el inicio de todo lo que está por venir.