Letón Pé: el sabor del caribe y la buena vibra que llevan sus canciones a lo más alto

Yo venía desde hace mucho tiempo queriendo hacer así como una fusión entre ritmos autóctonos, pero también como que conectado con lo que he venido haciendo, que siempre ha coqueteado, con la electrónica y tropipop, por así decirlo. Cuando pequeña crecí escuchando a Sandy & Papo, Proyecto uno, todo ese tipo de cosas donde resaltaba ese género que es el merengue house, y a mí siempre me llamó muchísimo la atención, siempre me pareció un género increíble. Entonces un día yo estoy en Miami y me pautan una sesión con un productor que se llama Fux Beat. Yo no lo conocía, pero de repente el día antes de la sesión dio la casualidad de que vamos a una inauguración y mi manager me dice mira, él es con quien vas a tener la sesión mañana y estamos en plena fiesta y el panita lo que está tocando es puro merengue house, y yo wow, es una señal bastante obvia. Y cuando llegamos al estudio la química fue súper bien y yo le dije me encanta lo que estabas tocando, yo creo que no podríamos ir por ese way.