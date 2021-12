“Ganar el Latin GRAMMY me cambió la vida”: Juliana Velásquez

Yo no me imaginaba ganar los premios, es una cosa que hay que dejar clara. Yo no tenía ni la más mínima ilusión de ganarme los premios porque genuinamente me parece muy difícil, ya que primero, soy una artista independiente, segundo, mi disquera es un sello independiente “chiquito”. Por supuesto, también me ha cambiado la vida en cuanto a que el tiempo se vuelve más corto, hay un montón de compromisos, pero mi proyecto como tal no va a tomar un vuelco gigante a raíz de ganar los GRAMMY, por el contrario, se va a dedicar a mantenerse como ha sido y a premiar también el proceso que se vivió y como se manejó para estar acá.